ETTERTRAKTEDE: Samuel Adegbenro og Birger Meling smilte etter seieren mot Maribor på Lerkendal tirsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

CL-playoffen kan avgjøre fremtiden til Meling og Adegbenro

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-angriper Samuel Adegbenro (23) bekrefter at det er interesse fra utenlandske klubber, mens Birger Meling (24) skal følges tett av skotske Celtic.

Etter den råsterke sammenlagtseieren over Maribor tirsdag kveld, var begge glad for at laget minimum får spille i Europa League denne sesongen.

Samtidig kan utfallet av den kommende Champions League-playoffen mot kroatiske Dinamo Zagreb påvirke om de forlater Rosenborg i sommer eller ikke.

– Foreløpig er jeg her, så får vi se hva som skjer, sier Samuel Adegbenro.

Nigerianeren ble kjøpt fra Viking for to år siden. Trønderne betalte 14,5 millioner kroner, ifølge VGs opplysninger. Nå innrømmer Adegbenro at det er interesse for ham i utlandet.

– Ja, det er noen klubber, men vi får se hva som skjer, sier 23-åringen.

Celtic skal følge Meling

24 år gamle Meling er en annen RBK-spiller som kan få muligheten til å ta steget til en større klubb i sommer. VG er kjent med at det er interesse for siddisen. Han har prestert bunnsolid for trønderne i flere år og er fast inventar i den norske landslagstroppen.

Tirsdag skrev The Scottish Sun at Celtic vurderer å gå for ham som erstatter for venstrebacken Kieran Tierney - som ble solgt til Arsenal for 25 millioner pund sist uke.

– Når du spiller internasjonale kamper, om det er for Rosenborg eller for Norge, vet du at folk ser på kampene. De får med seg om du gjør det godt eller dårlig. Så får du forholde deg til ting om det kommer inn et bud, men enn så lenge har jeg ikke hørt noe. Jeg tar ting veldig med ro. Jeg trives veldig godt i Rosenborg, sier Meling til VG om den angivelige Celtic interessen.

– Hvor tungt veier sjansen for et gruppespill i Champions League med tanke på fremtiden?

– Det er klart at hvis du kommer til Champions League, så skal det bli fryktelig vanskelig å dra noen vei.

– Hvordan oppleves det at det nå blir minimum et gruppespill i Europa League?

– Det er veldig deilig. Det er det som er fantastisk med å spille i Rosenborg: Da får du muligheten til å få disse kampene her. Det er en historie for å gjøre det godt i Europa. Det er fryktelig gøy. Nå blir det mange fine kamper utover høsten, uansett om det blir det ene eller andre. Så krysser vi selvfølgelig fingrene for at det er mulig å slå Zagreb.

Får beskjed fra Konradsen

Anders Konradsen (29) bidro sterkt til Rosenborgs 3. runde-avansement over Maribor, blant annet med to scoringer. Etter kampen på Lerkendal kom nordlendingen med en beskjed til Meling og Adegbenro.

– De skal kule an litt i hvert fall og se hvordan det går. Vent noen uker og se, sier Konradsen til VG og gliser.

Adegbenro forteller på sin side at europacupspill henger høyt, spesielt etter en trøblete seriestart.

– Det betyr mye for oss. Det har vært veldig vanskelig. Vi hadde en ny trener med et nytt spillemønster, men nå syns jeg vi har fått alt riktig. Det er veldig bra nå. Alt er mulig. Akkurat nå er vi i form. Det blir en tøff kamp, men vi må bare gjøre vårt beste og se hva som skjer, sier Adegbenro om dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb.

Rosenborg åpner med bortekamp neste onsdag, før kroatene kommer til Lerkendal uken etter.

Publisert: 15.08.19 kl. 11:06