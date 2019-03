SOLID START: De svenske spillerne takker publikum for hjelpen etter 2–1 over Romania. Fra venstre ses Sebastian Larsson, Alexander Isak (i bakgrunnen), Ludwig Augustinsson, Gustav Svensson, Marcus Berg, kaptein Andreas Granqvist og Viktor Claesson. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Aftonbladet-profil: – Sverige har for liten respekt for Norge

STOCKHOLM (VG) Sverige har vært i EM hver gang siden 2000. Skal Lars Lagerbäck, av alle, ødelegge den perfekte statistikken?

Sverige vet hva han står for, Lagerbäck er en kvalik-rev. Likevel er de færreste redde for at et norsk lag skal kunne ødelegge den svenske EM-drømmen, mener Aftonbladets Simon Bank (44).

– Jeg tror ikke at den frykten finnes. I et svensk perspektiv tror jeg at man har for liten respekt for hvor Norge faktisk befinner seg akkurat nå, sier den profilerte kommentatoren i Sveriges største avis.

Han uttalte seg på Friends Arena rett før Sveriges EM-åpning mot Romania. Etter 2-1-seieren forsvant Leipzigs Emil Forsberg, fra før er Manchester Uniteds Victor Lindelöf borte, Leeds' Pontus Jansson det samme, Celtics Mikael Lustig måtte ut før en halvtime var spilt og Sampdorias Albin Ekdal kjemper for å rekke møtet med Norge.

FØLGER SVERIGE: Aftonbladets Simon Bank. Foto: Trond Johannessen

Men selv med flere nøkkelmenn borte, opplever ikke Bank at Sverige er skremt av Norge.

– Allerede for fem år siden kunne man se at Norge hadde noe på gang, før Sveriges U21-gull (EM 2015). Det var en spennende norsk generasjon med flere store talenter enn Sverige, spillere som hadde kommet noe lenger og var nærmere landslaget. Men det snudde litt, og først nå har disse talentene hentet igjen det tapte. Jeg tror ikke mange i Sverige forstår hvilke kvaliteter som finnes i det norske laget, sier Bank.

– Selv ikke når Lagerbäck organiserer Norge?

– Nei, jeg synes fortsatt at respekten er for liten. Kanskje ikke for Lagerbäck isolert sett, men for Lagerbäcks Norge.

Lars Lagerbäck ga seg som svensk sjef for ni og et halvt år siden. Etter det har han revolusjonert islandsk fotball, tapt i playoff til VM i Brasil i 2014 og gått til EM i 2016, der det først stoppet mot vertsnasjonen Frankrike i kvartfinalen.

SENKET ENGLAND: Lars Lagerbäcks Island sjokkerte fotballverden ved å slå Roy Hodgsons England i 8-delsfinalen i EM i 2016. Foto: Kai Pfaffenbach / X01095

– Det høres ikke ut som mange i Sverige tror at han kan gjøre det samme med Norge?

– Nei, hadde dere gjort en gallup, tror jeg at veldig få hadde trodd at han kunne klare det. Det er litt merkelig, siden Norge på mange måter har bedre spillere enn Island hadde. Og ser man en norsk ellever mot en svensk ellever, er det ikke så mye som skiller, mener Simon Bank.

Hanna Marklund (41), med 118 landskamper, er ekspertkommentator i TV4. Hun svarer slik på spørsmålet om hun tror Lagerbäck kan komme tilbake som et «spøkelse» for det svenske landslaget.

– Jeg vet ikke om han vil være et spøkelse, men kampen mot Norge blir spesiell, og mye større når han er der.

Marklund mener at det var først under Island-tiden at Lagerbäck virkelig fikk en høy stjerne i svensk fotball. Dette til tross for at han, først sammen med Tommy Söderberg, deretter alene, hadde fått Sverige til alle mesterskap fra 2000 til 2008, inkludert kvartfinale i EM i 2004 og 8-delsfinale i VM i 2002 og 2006.

FØLGER SVERIGE: TV4-duoen Lasse Granqvist og Hanna Marklund. Foto: Trond Johannessen

– Det var liksom først da han lykkes på Island at han ble hyllet. Før det ble han sett på som litt kjedelig. Da han ga seg med Sverige, var det med en følelse av at man ville «ha mer» av landslaget, men kanskje var det slik at Lagerbäck fikk ut det maksimale, undrer hun.

Hennes medkommentator, Lasse Granqvist (51), mener at Lagerbäck aldri ble skikkelig respektert i hjemlandet.

– Han ble aldri møtt av kjærlighet fra fotballfolket. Det var morsomt at Sverige gikk til mesterskap, men det var liksom for kjedelig. Så kom Erik Hamrén som ville spille en annen fotball, støttet av Zlatan Ibrahimovic, og det fungerte jo virkelig ikke.

– Både Sverige og Lagerbäck har vært i EM hver gang de har forsøkt siden 2000. Hvem tror du mest på i kvaliken?

– Jeg mener det er fordel Lagerbäck, på grunn av hans erfaring. At Sverige gikk til VM og kvartfinalen der, var et mirakel, eller flere mirakler. Sverige har nesten alltid slått nedenfra, den rollen får de ikke mot Lagerbäck nå, sier radio- og TV-veteranen Granqvist.

FØRSTEREIS: Lars Lagerbäck startet som assistenten til Tommy Söderberg. Her, i januar 2000, er han akkurat blitt sidestilt med Söderberg. Fra venstre (alder den gangen i parentes): Lagerbäck (51), Danmark-trener Bo Johansson (57), Norges trener Nils Johan Semb (40) og Tommy Söderberg (51). Alle nasjonene skulle til EM, alle ble slått ut etter gruppespillet. Foto: Jan Collsiöö / TT NYHETSBYRÅN

På spørsmål om Norge-Sverige på mange måter vil bli «Lagerbäck mot Lagerbäck», svarer Simon Bank:

– Ja, det vil jeg si, dette er Sverige som møter seg selv, selv om det svenske laget er litt i utvikling. Det vises offensive bevegelser og mønster og fantasi som man kanskje ikke har sett på mange, mange år. Men i bunn og grunn er lagene organisert på samme måte.

– Hvem har den tryggeste grunnmuren, Sverige eller Lagerbäck?

– Et bra spørsmål. Jeg tror det er slik at Lagerbäck fortsatt lever i Sverige, organisasjonen, alle styrkene som fantes under ham, strukturen, den defensive soliditeten, bevisstheten, realismen, alt dette finnes fortsatt.

– Hvem ender først i gruppen av Sverige og Norge?

– Så sant ikke Lagerbäck kan stille med Johaug og Northug på midten, tror jeg hierarkiet består. Sverige foran Norge.

