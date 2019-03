REDDET POENGET: Henrik Dalsgaard header ballen forbi Sveits-keeper Yann Sommer på bærtur. Foto: Walter Bieri / TT NYHETSBYRÅN

Hareides menn med vill opphenting: – Er nok derfor jeg fortsatt elsker fotball

(Sveits – Danmark 3–3) Danmark lå under med tre mål i det 84. minutt. Men tre minutter på overtid headet Henrik Dalsgaard inn utligningen etter noen ville minutter i Basel.

– I fotball går det fra himmel til helvete, og ironisk nok – det er nok derfor jeg fortsatt elsker fotball, sa Hareide etter kampen ifølge Ekstra Bladet.

65-åringen er inne i sitt fjerde år som Danmark-trener, og fikk en av sine følelsesmessig største utfordringer på sidelinjen tirsdag kveld.

– Jeg har lest et sted at man kaller det flaks, men jeg tror ikke at det er flaks. Det er en prestasjon å komme tilbake mot et så sterkt lag, og det sier noe om vår karakter, oppsummerte en smilende Hareide.

Hareides rekke med kamper på rad uten tap så nemlig ut til å ryke så det sang da danskene åpnet EM-kvalifiseringen borte mot solide Sveits.

STERK STATISTIKK: Åge Hareide avbildet underveis i kampen mellom Sveits og Danmark. Foto: WALTER BIERI / KEYSTONE

Danmark hadde ikke tapt en kamp etter ordinær tid siden 0–1 borte mot Montenegro i oktober 2016. Rekken uten tap er nå imponerende 26 kamper, og det til tross for at Sveits ledet med tre mål da seks minutter gjensto.

Remo Freuler, Granit Xhaka og Breel Embolo hadde sendt sveitserne opp i den solide ledelsen.

Den første scoringen var for øvrig av den meget omdiskuterte sorten, ettersom Albian Ajeti så ut til å handse i forkant av Freulers avslutning. Danmark fikk også en scoring annullert for offside, før Sveits økte til 2–0. Da Xhaka banket inn 2–0 bak Kasper Schmeichel så det nesten håpløst ut.

Da Embolo brassesparket inn det tredje var det i egentlig «game over», trodde de fleste.

AKROBATISK: Breel Embolo brassesparker inn 3–0-målet, mens Henrik Dalsgaard er hjelpeløst vitne. Foto: Georgios Kefalas / TT NYHETSBYRÅN

Så startet opphentingen. Mathias Jørgensen banket inn reduseringen i det 84. minutt, før han løp og tok med seg ballen. Innbytter Christian Gytkjær sørget for 2–3 i det 88. minutt. Og da kampuret hadde passert to av de tre overtidsminuttene kunne Dalsgaard skalle ballen forbi Sveits-keeper Yann Sommer, som var ute og røret i feltet.

Danskene jublet som gale, og en tydelig fornøyd Hareide gestikulerte fornøyd på sidelinjen. Poenget var en solid dansk opptur etter skuffende 2–2 i treningskampen mot Kosovo sist fredag.

Irland topper gruppen med full pott etter to kamper. De slo Georgia 1–0 i Dublin etter et frisparkmål av Conor Hourihane.

EM-kvalifisering, gruppe D:

Irland – Georgia 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 Conor Hourihane (36).

Spilt i Dublin.

Sveits – Danmark 3–3 (1–0)

Mål: 1–0 Remo Freuler (19), 2–0 Granit Xhaka (66), 3–0 Breel Embolo (76), 3–1 Mathias Jørgensen (84), 3–2 Christian Gytkjær (88), 3–3 Henrik Dalsgaard (90).

18.352 tilskuere i Basel.

