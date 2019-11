SPOLERTE REAL-FESTEN: Pablo Sarabia feirer 2–2-målet sammen med Neymar (t.v.), mens Marcelo fortviler i forgrunnen. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Real Madrid rotet bort seieren i gigantmøtet med PSG

(Real Madrid - PSG 2–2) Da Karim Benzema (31) ordnet 2–0 til et dominerende Real Madrid-lag etter 79 minutter, så storkampen i Madrid ut til å være avgjort. I løpet av to minutter var lagene like langt.

Nå nettopp

Først utnyttet Kylian Mbappe rot inne i feltet av Raphael Varane og Real-keeper Thibaut Courtois. Den unge Frankrike-stjernen satte enkelt inn reduseringen i det 81. minutt. To minutter senere kom utligningen.

Innbytter Julian Draxler skjøt først, og blokkeringen havnet i bena til en annen innbytter. Pablo Sarabia, flasket opp i Real Madrid, klinket ballen utagbart i krysset til venstre for keeper.

les også Mourinho hyllet ballgutten da Tottenham snudde til seier

Gareth Bale holdt på å bli matchvinner da han dundret et frispark i stolpen fire-fem minutter på overtid.

VG oppdaterer artikkelen.

Det ble et underholdende drama på Santiago Bernabeu, og Real Madrid viste seg frem fra en meget god side. Den første omgangen dominerte Zinedine Zidanes mannskap stort, og pepret tidligere Real-keeper Keylor Navas med avslutninger.

Scoringen kom etter et drøyt kvarter da Isco avsluttet i stolpen, og Benzema satte returen behersket i nettet til venstre for Navas.

PS! PSG vant ooppgjøret i Paris 3–0. PSG leder gruppen med 13 poeng på fem kamper. Real Madrid har åtte, og begge lag har stø kurs mot cupspillet. De to andre lagene i gruppen, Galatasaray og Club Brugge, spilte 1–1 i Tyrkia.

Publisert: 26.11.19 kl. 22:59

Mer om