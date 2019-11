USELVISK: Ole Gunnar Solskjær har ingen planer om å kjøpe seg selv tid på overgangsmarkedet i januar. Foto: Danny Lawson / PA Wire

Solskjær fnyser av Nevilles januar-advarsel

NUR-SULTAN (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) antyder at han ikke kommer til å signere spillere for å «beskytte seg selv», slik Gary Neville (44) har oppfordret ham til å gjøre.

Den norske Manchester United-manageren, på plass i iskalde Nur-Sultan i Kasakhstan, fnyser da VG konfronterer ham med Nevilles nylige advarsel. Svaret er kort og kontant.

– Jeg tar alle avgjørelser som jeg mener er det beste for Manchester United, sier Solskjær, som stilte til pressekonferanse på Astana Arena klokken 19.30 lokal tid – 14.30 norsk tid – i forkant av torsdagens bortekamp mot Astana i Europa League.

Det var under Sky Sports-programmet Monday Night Football tidligere denne uken at Manchester United-legenden Gary Neville kom med en krystallklar advarsel til sin tidligere lagkamerat.

– Solskjær er nødt til å gå og bruke klubbens penger i januar. For seg selv. Han må bruke klubbens penger på to eller tre erfarne spillere. Han må kreve det. Ellers kommer han ikke til å få være der og høste fruktene av jobben han gjør, og grunnlaget han legger, sa Neville og fortsatte:

– Ole må være egoistisk. Han må være like nådeløs som José Mourinho eller Antonio Conte, og bruke klubbens penger for å beskytte seg selv i januarvinduet. To eller tre erfarne spillere rundt disse ungguttene kan blåse liv i hele troppen.

VENNER: Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær, her på Camp Nou i Barcelona forrige sesong. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

Å ta avgjørelser «for seg selv» har ikke kjennetegnet Solskjærs tid i Manchester United så langt. Nordmannen har tidligere understreket at han ikke har intensjoner om å kjøpe seg tid på overgangsmarkedet.

– Det er ingen vits i å hente spillere som du ikke er 100 prosent sikker på. Når du henter spillere, må det være de rette, de som blir værende i en lengre periode. Vi må vise den langsiktige tankegangen. Jeg kan ikke tenke at «jeg trenger en spiller, for dette handler om ryktet mitt». Nei, det handler om klubben, sa Solskjær på en pressekonferanse tidligere denne sesongen.

Denne helgen kom han med en skuffende beskjed til supportere som forventer storhandel i januar. På spørsmål om han har fått vite hvor mye han får bruke på markedet, svarte han at «det handler ikke om hvor mye penger, men om de riktige spillerne på lang sikt er tilgjengelige».

– Og det vil de trolig ikke være, for det er januar. Da er det ikke mange klubber som vil selge spillere de helst vil beholde. Kanskje det er mulig å få til én eller to låneavtaler, men det handler ikke om store penger, det vil i så fall bare være for å hjelpe laget, sa Solskjær.

The Times meldte i onsdagens avis at Manchester United forbereder et bud på Erling Braut Haaland i januar. VG har vært i kontakt med storklubben, som avfeier rapportene som «bare spekulasjoner» på dette stadiet.

James Madisson (Leicester) og Jadon Sancho (Borussia Dortmund) er blant de andre spillerne som kobles til Manchester United, men dette er overganger som vil være langt mer sannsynlige på sommeren enn i januar.

Solskjær og Manchester United spiller torsdag borte mot Astana i Europa League. Kampen starter klokken 16.50 og vises på TV 2 Sport 1.

