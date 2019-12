NUMMER 13: Tammy Abraham (22) blir feiret etter å ha scoret kampens første mål på Stamford Bridge. Britens 13. mål denne sesongen. Foto: ANDY RAIN / EPA

Chelsea dominerte totalt – men levde farlig til slutt

(Chelsea-Lille 2–1) Da kaptein Cesar Azpilicueta hodestøtte inn kampens andre mål etter 35 minutter virket i praksis saken klar: Chelsea var klar for sluttspillet i Champions League - helt til Loic Remy reduserte 12 minutter før slutt.

Da levde med ett Frank Lampards utvalgte litt farlig med tanke på det i utgangspunktet nær selvsagte, nemlig avansement fra gruppe H - i følge med Ajax eller Valencia.

Hjemmelaget var stort sett best i alt på Stamford Bridge. Med 2–1 er de klar for sluttspillet, sammen med Valencia som slo Ajax 1–0 i Amsterdam.

Chelseas mulige motstandere i sluttspillet: Paris Saint Germain (PSG), Bayern München, Juventus, Barcelona, Leipzig.

Chelsea-trener Frank Lampard trakk riktignok lua godt ned over ørene allerede etter noen minutter. Men det gjorde han for å beskytte skolten mot uværet som herjet London. Gjestende Lille skapte ikke nevneverdig store problemer for hans aggressive og angreps-hungrige mannskap.

Tammy Abraham scoret første gang etter 19 minutter. Hans mål nummer 13 denne sesongen. Det var ikke mye illevarslende over det. Willian ble kreditert målgivende pasning fra høyre kant - inn til en totalt frispilt Abraham to meter fra mållinjen - men det som skjedde før det fortjener like stor honnør.

Klikk-klakk-klikk-klakk.

Før nummer to nådde meldingen om Ajax-Valencia 0–1 London. Da var for øyeblikket Chelsea klar for videre spill i mesterligaen, mens Amsterdams stolthet - forrige sesongs semifinalist i Champions League - kjente pusten fra Europa League.

Christian Pulisic var nær ved å finte og drible inn 2–0, men han måtte vente til den påfølgende corneren for å se den fullverdige uttellingen. Lagkamerat Emerson plasserte ballen fra cornerflagget perfekt på hodet til Cesar Azpilicueta (30), som støtte den inn med det fra nærmeste stolpe.

Spanjolens andre mål i løpet av hans tre siste mål i Champions League.

De siste 45 minuttene startet som de første 45, med et kontant trykk fra Chelsea. Lilles Celik kunne gjerne ha fått det røde kortet da han rev ned Pulisic innledningsvis. Han slapp med skrekken, men Frank Lampards alle elleve fortsatte med å sette en støkk - gang på gang - i de hvitkledde, som (det er verd å nevne) hadde latt noen av sine beste hvile med tanke på deres sjanseløse utgangspunkt.

Callum Hudson-Odoi erstattet amerikanske Pulisic i 62. minutt, og da ledet fortsatt Valencia 1–0 i Amsterdam - og Rüdiger «ga» Lille et hjørnespark. Det var det eneste de fikk, selv om kvaliteten på Chelseas prestasjoner sank om ikke gradvis, så i alle fall stykkevis og delt.

Da det gjenstod 18 minutter av ordinær spilletid ble Lilles keeper Mike Maignan tvunget til å forlate banen. Stedfortreder Leo Jardim kom inn. Lampard kostet på seg et skjevt smil fra sidelinjen. Lilles trener Galtier vurderte noen spillerbytter, og alt virket å «tusle» inn til sikker hjemmeseier - da Loic Remy med ett sto uten markering ved Chelseas straffemerke.

Og klinket inn reduseringen til 1–2 med 12 gjenstående minutter. Enda en gang hadde Chelsea sluppet inn et såkalt unødvendig mål. Men båten bar denne gangen. Men den kunne fått en avgjørende slagside da Remy - to minutter på overtid - dro seg inn i Chelseas 16-meter «alene».

Avslutningen sto imidlertid ikke i stil med størrelsen på sjansen. Heldigvis, sett med Frank Lampards og Chelseas øyne.

