GIKK GLIPP AV OPPRYKKET: Flere Start-supportere, blant dem Kenneth Andresen (t.h.), forlot Åråsen da Lillestrøm ledet 4–0 onsdag, og de gikk glipp av Starts elleville opphenting. Foto: Skjermdump, Eurosport Norge/Privat, Kenneth Andresen

Start-supportere gikk glipp av opprykket: – Aldri gå før det er slutt!

På stillingen 4–0 til Lillestrøm ga Kenneth Andresen (54) og flere Start-supportere opp og forlot Åråsen. Dermed gikk de glipp av Starts elleville comeback som sikret eliteseriespill i 2020.

– Det har vært en lærerik opplevelse. Du må aldri gå før det er slutt! sier Start-supporter Kenneth Andresen til VG dagen etter at laget i hans hjerte sikret opprykk til Eliteserien etter en ellevill kvalik-thriller mot Lillestrøm.

54-åringen bor i Kristiansand og skulle kombinere Starts bortekamp på Åråsen med en besøk hos sine foreldre i Spydeberg. Da Lillestrøm gikk opp til 4–0 i det 61. minutt, mistet Andresen håpet om opprykk og forlot stadion.

– Da var det like greit å slippe trafikken ut fra Åråsen og få en kveld med mine foreldre, sier Andresen og han var langt fra den eneste Start-supporteren som forlot stadion da det så bekmørkt ut for laget fra Kristiansand.

Sørlending og Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet (40) tok samme valg rett før hjemmelagets 4–0-scoring.

– Jeg skjønte at dette ikke kom til å gå og jeg orket ikke stå der og se på Tom Nordlie og gjengen løpe rundt og feire. Da var det bedre å unngå køen og komme seg hjem, sier fotballkommentatoren.

Begge to hørte resten av kampen på radio i bilen på vei hjem og fikk dermed med seg at Ramsland scoret to ganger på tre minutter som sørget for at Start kun trengte ett mål til for å kapre opprykket.

– Hva gjør jeg nå? Skal jeg snu? Dette rekker jeg ikke tilbake til uansett, så jeg fikk bare håpe at det gikk bra, forteller Andresen.

Da Ramslands tredje scoring kom i det 82. minutt og Start var foran på bortemål, ble 54-åringen så euforisk i bilen at han kjørte feil i Operatunnellen.

– Jeg havnet jo helt borte på Bygdøy og endte med en lang omkjøring inne i Oslo. Det var virkelig en berg-og-dalbane-opplevelse, sier han og ler.

54-åringen, som jobber frivillig som vakt på Sør Arena i Kristiansand, er god venn av TV 2-profil og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen.

Da Mathisen fikk høre at Andresen forlot stadion på 4–0 og gikk glipp av opphentingen, sendte han et stikk til kompisen på Twitter:

– Den tar jeg! sier han og ler.

– Nå er jeg mest av alt bare lykkelig. Alt i alt endte det godt, men jeg skulle jo gjerne fått med meg de tre målene.

Mathisen selv valgte å bli i Kristiansand onsdag og det ble elleville jubelscener hos TV 2-profilen etter opprykket:

Bisgaard Sundet mener han ikke angrer på at han forlot Åråsen og tar mer eller mindre på seg all ære for Starts opphenting.

– Dette hadde aldri gått om jeg hadde blitt der. Så lenge jeg var på stadion, traff ikke Start på en eneste pasning eller vant en eneste duell, sier han fleipete og sier at han forsøker ikke å være bitter for at han gikk glipp av det elleville dramaet i sluttminuttene.

– Jeg tok en for laget der og jinxet det. Etter kampen meldte jeg med sportssjefen i Start og sa at dette var min fortjeneste. Det var han enig i, så de skylder meg noen øl etter dette, sier han og ler.

I Lillestrøm-leiren var stemningen amper etter kampslutt:

Publisert: 12.12.19 kl. 18:14

