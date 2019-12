Dorsin ny sportslig leder i Rosenborg: – Profilen vi ønsker

Mikael Dorsin returnerer til Rosenborg. Tirsdag ettermiddag ble han presentert som ny sportslig leder i Rosenborg.

– Han er en Rosenborger, han har over 400 kamper, det er bare fire år siden han var i garderoben, og han har jobbet med spillerlogistikk. Så han har den profilen vi ønsker, sier Rosenborg-topp Tove Moe Dyrhaug.

Dorsin er glad for å være tilbake i klubben.

– Jeg er glad for å komme tilbake til klubben som jeg har savnet. Jeg spilte her lenge, og det gjør at man bryr seg veldig mye om klubben, sier Dorsin.

Dorsin har jobbet som agent de siste tre årene, og sier at han har representert blant andre de tidligere Rosenborg-spillerne Jonas Svensson, Ole Kristian Selnæs og Fredrik Midtsjø. På spørsmål om det kan være aktuelt å hente dem tilbake til Rosenborg, svarer Dorsin optimistisk.

– Om de oppfyller kriteriene som jeg sa tidligere. Om de er sultne, vil hjem og det finnes plass, så, svarer Dorsin, og sier han ikke representerer spillerne nå som han har fått seg ny jobb.

les også Bjørnebyes nødvendige avgang: RBK har sovet i timen

Klubben har vært gjennom en tøff sesong, men Dorsin synes det er vanskelig å peke på hva som har gått galt.

– Det er vanskelig å svare på uten å være inne i det. Men jeg tror det var en veldig fremgangsrik periode, og så kom en liten nedtur. Så må man finne ut hvorfor. Det må jeg sette meg ned og finne ut, sier Dorsin og forteller at klubben allerede tok kontakt med han for en måneds tid siden.

Tilskuertallene på Lerkendal har falt drastisk, og samtidig har klubben fått mye kritikk for å ha få trøndere på laget. Det vil Dorsin gjøre noe med.

– Alt henger sammen. Vinner du, spiller bra, og får frem unge spillere, så blir det naturlig mer entusiasme i byen. Man må ha forbilder å se frem til. Veien skal være enklere for en trønder eller et egenutviklet produkt, og ikke vanskeligere, som det noen ganger har føltes som. Vi må våge å gi dem sjansen, men som sagt må de være gode nok.

les også Stig Inge Bjørnebye slutter på dagen: – Jeg hadde ingen tanke om å fortsette

Rosenborg-legende

Dorsin spilte i Rosenborg i to perioder mellom 2004 og 2016, kun avbrutt av et lite opphold i rumenske Cluj. Han vant ligaen fem ganger i den perioden. I 2016 la han opp grunnet en kneskade som hadde plaget ham over lengre tid. De siste årene har Dorsin jobbet som fotballagent.

Nå tar han over jobben etter Stig Inge Bjørnebye, som brått sluttet på dagen i midten av november.

– Fem år i en så intens jobb som dette er nok. Jeg hadde ikke rett motivasjon. Jeg hadde ingen tanke om å fortsette etter at kontrakten min gikk ut, forklarte Bjørnebye den gang.

Bjørnebye hadde da vært sportslig leder i Rosenborg siden mars 2015, da han signerte en midlertidig arbeidsavtale for seks år, til mars 2021.

Den tidligere Start-treneren har i likhet med klubben vært gjennom en tøff sesong. I sommer forlangte supporterklubben Kjernen at Bjørnebye måtte gå fordi det angivelig «stinker» av jobben han har gjort i Trondheim.

