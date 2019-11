LSK-PATRIOT: Ivar Hoff har en fortid som blant annet trener og styreleder i Lillestrøm. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hoff om LSK-drama: – Blir betenkt

Foran årets siste serierunde står Lillestrøm i fare for å bli degradert etter 45 år på Norges øverste nivå. Tidligere trener og styreleder Ivar Hoff (71) er urolig, mens Fredrik Krogstad (24) ser for seg en krig for å overleve i divisjonen.

Hele seks lag kan rykke ned. Bare to poeng skiller dem på tabellen. Lillestrøm (nr. 13) tar imot Sarpsborg 08 (nr. 11) på Åråsen. Det er en match gultrøyene fort er nødt til å klare minst uavgjort i for å havne på trygg grunn.

– Vi har vært oppe siden 1975. Én gang må det stoppe. Selv har jeg bestandig troen når det gjelder Lillestrøm, men med den trenden laget har hatt i det siste, er det også mange som er negative. Det er det ingen tvil om, sier Hoff til VG.

Søndag misbrukte LSK en mulighet borte mot Ranheim, som du kan se her:

Har pratet ut

Et problem for Lillestrøm, er at de har svakest form av samtlige lag i Eliteserien. Romerikingene har ikke vunnet noen av de 10 siste kampene.

Søndag tok Lillestrøm ledelsen borte mot Ranheim, men oppgjøret i Trondheim endte til slutt med et nytt 2–1-tap. Det gikk inn på midtbanedynamo Krogstad, som har vært blant lagets beste spillere denne sesongen.

– Det har vært tøft. Dette satt dypt. Vi har vært utrolig skuffet. Det er ikke noe moro i det hele tatt, sier Krogstad til VG mandag ettermiddag.

Han forteller at Lillestrøm overnattet i Trondheim og brukte tiden sammen til å snakke ut om den vonde opplevelsen.

– Vi tok det meste etter kampen. Vi har fått pratet ut om en del ting. Vi er såpass heldige, kan du si, at vi fortsatt har alt i våre egne hender. Selv om vi har vært dårlige, kan vi avgjøre alt selv. Vi har prøvd å omstille og samle krefter inn mot den siste kampen. For det er det som gjelder nå. Det virker som alle er klare til å se fremover mot det som skal skje på søndag. Vi har prøvd å få humør i gruppen igjen - og stemningen har faktisk vært ganske bra i dag, til tross for situasjonen.

Etter at intervjuene med Krogstad og Hoff ble gjort, skal trener Jörgen Lennartssons (54) fremtid ha blitt diskutert på et styremøte. Les mer om det her.

I AKSJON: Krogstad spilte for LSK i kampen mot Ranheim søndag kveld. Foto: Ned Alley, NTB scanpix

les også LSK-styret bekrefter: Lennartsson leder laget mot Sarpsborg 08

Svak periode

Bortsett fra cupfinaleseieren i 2017, har Lillestrøm hatt lite å juble for de 10 siste årene.

LSKs rekke med plasseringer i Eliteserien fra 2009 til 2018, ser slik ut:

11-10–13–9–10–5–8–12–12–12.

I fjor lå laget på kvalifiseringsplass før den siste serierunden, men berget eksistensen i divisjonen med seier over Kristiansund.

– Vi har vært i denne situasjonen flere ganger. Vi har klart oss ut av det fordi at man har hatt tro på det man driver med, men man blir betenkt når man ser hva de har gjort de siste kampene, sier Hoff.

– Veldig, veldig tøft

Det forstår Krogstad.

– Vi skulle ha ønsket å vunnet mot Ranheim og ha avgjort dette tidligere, men vi har vært i denne situasjonen før så vi vet litt om hva det handler om. Det er ikke ukjent for oss, selv om det er sinnssykt kjedelig at vi har havnet her. Det er veldig, veldig tøft. Men vi har ikke tid til å tenke for mye på det som har vært. Vi må bare komme oss videre. Det er den eneste måten å gjøre det på. Vi har nå fokus på muligheten som ligger der på søndag, sier Krogstad.

– Hvordan vurderer du sjansen i den kampen for å holde plassen?

– Alt kan jo skje i en siste runde. Vi vet også at vi ikke har vært noe formlag den siste tiden. Det må vi være ydmyke på. Nå møter vi et lag som er «nedi der» med oss. Vi vet at det blir en krig. Det blir to kyniske lag og lite finspill. Det er bare å fokusere på dét og få en så god treningsuke som mulig inn mot den kampen, sier Krogstad, før han fortsetter:

– Men jeg tror vi har gode sjanser. Vi møter et lag i samme situasjon, hjemme på eget gress. Det er en stor fordel. Sånn sett har vi alle muligheter. Selv om vi har vært dårlige den siste tiden, skal vi få til dette. Man vet jo aldri, men innstillingen handler om å vinne den kampen der.

LSK-SJEF: Jörgen Lennartsson er trener for Lillestrøm. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Store utskiftninger

Siden 2009 har Lillestrøm hatt seks ulike hovedtrenere. Etter at Rúnar Kristinsson (50) fikk sparken i september 2016, led Arne Erlandsen (59) samme skjebne i fjor sommer.

I år er det Lennartsson som har hatt ansvaret, men heller ikke svensken har klart å løfte Lillestrøm opp fra det som er blitt en gjenganger i nedrykksstriden på denne tiden av sesongen.

Hoff ønsker på sin side å vente med en «kritisk evaluering» til etter at siste kamp er spilt.

– Jeg syns ikke dette er det rette tidspunktet. Nå må man få de 11 beste spillerne utpå banen mot Sarpsborg og få dem til å ofre alt for å ta poeng, og gjerne tre, sier Hoff.

Han kommer ikke til å være til stede på Åråsen på søndag på grunn av en allerede bestilt Spania-tur, men det betyr ikke at han ikke vil følge dramaet sekund for sekund.

– Jeg har kanalen som viser kampen der. Jeg og kona kommer til krysse fingre og tær for at det går bra, sier 71-åringen.

Avspark i stuen til ekteparet Hoff er klokken 18.00 søndag kveld.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

