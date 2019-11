KNUSTE SKOTTLAND: Russlands Artjom Dziuba jubler etter å ha satt inn det tredje målet hjemme mot Skottland. Russerne vant 4–0, og Russland vant også 2–1 i bortekampen- Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / X90209

Skotske medier: Skottland kan få Russlands EM-plass

Russland risikerer å bli utestengt fra internasjonal idrett i fire år. Skotske medier spekulerer i at det kan rydde plass for at Skottland overtar russernes EM-plass.

Skottland skal etter planen spille playoffsemifinale mot Israel 26. mars, samtidig med at Norge møter Serbia. De to vinnerne skal deretter kjempe om én ledig EM-plass.

Men hva skjer om Russland utestenges?

Skottland endte på tredjeplass i sin gruppe i EM-kvalifiseringen, bak Belgia og Russland. Skotske medier mener derfor at Skottland får russernes plass, selv om de ikke finner et tydelig svar i UEFA-reglementet.

VG har kontaktet UEFA med flere spørsmål om hva som vil skje om Russland utestenges, men har foreløpig ikke fått svar.

Totalt skal det spilles tre gruppespillkamper og én kvartfinale i St. Petersburg i EM, men alle disse kampene kan bli flyttet hvis Russland blir utestengt fra mesterskapet.

SKOTSK JUBEL: John McGinn (nummer to fra venstre) gratuleres for scoring mot Kypros 16. november. Foto: Tim Goode / PA Wire

Et utvalg nedsatt av Verdens antidopingbyrå (WADA) foreslår at Russland utestenges fra all idrett i fire år for brudd på dopingreglementet. Nå er det opp til WADAs styre å ta en beslutning i Paris 9. desember.

Møter Israel

Dersom Russland skulle forsvinne, kan det gjøre at Norge rykker opp som toppseedet i playoffkampene fra Nations Leagues nivå 3. Da er en av mulighetene at Hellas blir norsk motstander, istedenfor Serbia.

Den engelske avisen Guardian skriver imidlertid at skottene ikke bør ha store forhåpninger om å slippe playoffkampene. «Siden EM er en regional turnering og ikke en «verdenskonkurranse» vil russiske spillere fortsatt bli spilleklare til neste års turnering. Det vil helle kaldt vann i spekulasjonene om at Skottland vil kunne få en direkteplass ved en russisk utestengelse», skriver avisen.

Journalisten, Sean Ingle, skriver også på Twitter at en «sentral kilde fortalte meg at dette kun vil gjelde verdensomspennende konkurranser, ikke regionale konkurranser. Så anbefalingen (fra WADA-utvalget) inkluderer ikke EM i 2020 på noen måte, hverken vertsdelen eller deltagelsen.»

HJEMMEFEST: Russiske spillere jubler etter straffeseieren over Spania i 8-delsfinalen under VM på hjemmebane i 2018. Fra venstre Aleksandr Jerokhin, Vladimir Granat, Aleksandr Golovin og Fjodor Smolov. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Svein Graff, pressesjef for det norske A-landslaget, opplyser at en eventuell russisk utestengelse ikke har vært tema for Norge, og han vet heller ikke hva som vil skje om Russland kastes ut.

«Hvis et lag som har kvalifisert seg for turneringen ikke deltar, kan UEFA-administrasjonen erstatte det og i så fall avgjøre hvem som tar plassen deres basert på resultatene til lag som er slått ut», heter det i EM-reglementet.

I UEFAs disiplinærregler står det at UEFA anerkjenner beslutninger tatt av antidopingorgan som WADA.

PS! I 1992 ble Jugoslavia utestengt fra EM rett før mesterskapet. Danmark, som havnet på plassen bak i EM-kvaliken, fikk den ledige plassen og endte opp som europamester. Den gangen var det bare åtte nasjoner i sluttspillet.

Publisert: 26.11.19 kl. 12:23

