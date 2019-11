NFF tar affære om vold på fotballbanen

ULLEVAAL STADION (VG) Generalsekretæren i Norges Fotballforbund (NFF) er krystallklar: Vold på fotballbanen skal anmeldes. I tillegg varsler forbundet en full gjennomgang av hvordan de håndterer vold og trusler i sin egen selvdømmeordning.

Oppdatert nå nettopp

Det har ligget i kortene en stund, men på mandagens pressemøte på Ullevaal stadion kom det tydeligere frem enn det har gjort på noe tidspunkt.

– De mange reportasjene som VG har skrevet om dette viser jo helt tydelig at atskillig flere saker må politianmeldes, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF).

les også Har gnidd søvnen ut av øynene nå

Bjerketvedt forteller videre at NFF ennå ikke har landet rutinene for hvordan dette skal skje, men at dette er noe det jobbes forløpende med. Det er altså ennå ikke klart om forbundet skal anmelde sakene selv, slik de ikke har gjort før, eller om for eksempel klubb eller andre skal stå for anmeldelsen.

I tillegg har forbundsstyret i NFF bestilt en full gjennomgang av dagens regler og rutiner for hvordan fotballen selv håndterer denne typen saker.

DETTE SKAL NFF GJØRE Lage rutiner for hvordan vold og trusler på fotballbanen skal anmeldes

Jobbe for en enhetlig praksis i hvordan voldssaker håndteres internt i organisasjonen. Dette skjer etter at en NFF-rapport viser at volds- og trusselhendelser håndteres ulikt i ulike fotballkretser.

Gjøre en full gjennomgang av dagens regler og rutiner i fotballens selvdømmeordning.

Ha dialog med politiet og andre myndigheter om hvordan vold og trusler kan forebygges.

TYDELIG: Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund gir en klar forpliktelse om at flere volds- og trusselhendelser i fotballen skal anmeldes. Foto: Trond Solberg

Generalsekretæren kan ikke si på strak arm om alle de 79 sakene av vold og trusler som NFF kjenner til fra 2019 burde vært anmeldt.

– Uten å kjenne hver enkelt sak er det vanskelig å si noe om det. Men generelt må vold anmeldes, sier han.

– Hva med saker der offeret selv ikke ønsker å anmelde?

– Det er situasjoner vi helt sikkert vil komme i. Men det kan være gode grunner til å anmelde til tross for at offeret er i tvil om det er nødvendig.

les også Fotballpresidenten om volden: – Kan godt være at vi ikke har fulgt med i timen

Bjerketvedt understreker også at faste rutiner for hvordan vold og trusler håndteres, kan føre til at det blir større avstand mellom anmeldelsen og offeret, og at dette kan gjøre det lettere også for ofre som er skeptiske til å anmelde.

Dette står i kontrast til da VG begynte arbeidet med vold og trusler i fotballen tidligere denne høsten, da Bjerketvedt sa at «formelt må det jo være slik at det er opp til den som har blitt utsatt for vold eller trusler om han vil anmelde».

På oppdrag fra VG har to strafferettsjurister gått gjennom sakene som har blitt behandlet av NFFs doms- og sanksjonsutvalg siden 2010. De konkluderer med at mange kunne endt med fengsel:

Publisert: 25.11.19 kl. 17:36 Oppdatert: 25.11.19 kl. 17:49

Mer om