Glimt-suksessen skaper overskrifter i New York Times: − Ganske surrealistisk

BODØ (VG) Samtidig som det har pågått en nervepirrende presidentvalg i USA, midt i en stor pandemi, har New York Times funnet spalteplass til historien om Bodø/Glimt.

– De trengte vel litt gode nyheter, da? Eller nei, de har jo fått gode nyheter, svarer Ulrik Saltnes da VG spør ham om artikkelen.

Der blir Bodø/Glimt sammenlignet med andre sportsbragder som underdogs som Leicester i Premier League, Island i VM og New York Jets i Super Bowl.

New York Times har fått med seg det meste fra historien om det gulljagende laget fra byen like nord for polarsirkelen, og journalist Rory Smith omtaler det som årets beste fotballhistorie i Europa:

– Hvor mange nordmenn er det som har fått oppmerksomhet i New York Times? Jeg vet ikke, men jeg innbiller meg at det ikke er så mange. Det er ganske surrealistisk, men hele året er surrealistisk, sier Saltnes, som herjet mot Aalesund:

Bodø/Glimts målfarlige indreløper scoret to ganger og noterte seg også for en målgivende pasning i søndagens 7–0-seier.

Da var det han som bar kapteinsbindet på armen. Han og Patrick Berg har gått for en uortodoks variant, hvor de bytter på å være kaptein selv om begge stort sett er på banen.

– Det var litt sprøtt. Plutselig får jeg en melding fra Regine Boym, som er ansvarlig for intervjuene, om jeg hadde tid til å snakke New York Times. Jeg bare «ja, vi har kommet dit ja?». Det var sprøtt, men artig, forteller Berg til VG.

RULLER VIDERE: Patrick Berg og Marius Lode har blitt belønnet med plass på det norske A-landslaget etter sine prestasjoner for Bodø/Glimt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nå kan Bodø/Glimt vente seg mer enn ros og overskrifter for angrepsfotballen som har ledet til 83 mål på 24 seriekamper denne sesongen.

– For å si det sånn: Gullet kommer til Bodø, det er vi enige om. Selv jeg kan si det nå, sier trener Kjetil Knutsen.

Første mulighet til å sikre det endelige beviset på at de er seriemestere i sesongen 2020, blir borte mot Strømsgodset i Drammen.

– Vi er opptatt av at vi skal fortsette å utvikle oss. Det er fortsatt mye å spille for. Vi skal stå løpet helt inn, sier Knutsen.

