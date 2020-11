FÅR MULIGHETER: Martin Ødegaard står overfor en viktig periode med både lands- og klubblag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ødegaard utpekes som Zidanes frelser: − Bare å bite fra seg

ULLEVAAL STADION (VG) Situasjonen i Real Madrid åpner store muligheter for Martin Ødegaard (21) etter landslagspausen.

«Ødegaard er Zidanes frelser», heter det på forsiden av nettavisen til Marca tirsdag formiddag.

I en avstemning blant leserne mener 58 prosent at midtbanetrioen til Real Madrid fremover burde bestå av Casemiro, Toni Kroos og Martin Ødegaard.

«Tid for å imponere», skriver avisen As om Ødegaard og legger til at «døren er åpen for at han kan etablere seg».

Det skyldes en rekke omstendigheter blant midtbanespillerne til Real Madrid: Fede Valverde er skadet i en måned, Isco slaktes for svake prestasjoner, Casemiro har hatt coronavirus, mens belastningen til aldrende Luka Modric og Toni Kroos må begrenses med det tøffe kampprogrammet.

– Først og fremst så er det kjedelig med Valverde som er ute med skade, så det er kjipt. Han har vært en viktig spiller for oss. Men det er mange andre gode spillere, så vi som er igjen, må bare ta opp hansken og jobbe hardt, sier Ødegaard til VG under pressekonferansen du kan se her:

Brått fremstår Ødegaard som en ledende kandidat til jevnlig å spille kamper fra start etter landslagspausen.

I løpet av måneden hvor Valverde er ute med skade, skal Real Madrid spille nøkkelkamper både i hjemlig liga og på kontinentet: Mot Villarreal, Alavés, Sevilla og Atlético Madrid i La Liga, og mot Inter, Sjakhtar Donetsk og Mönchengladbach i Champions League.

– Som sagt er det mange kamper nå, så det kommer til å bli muligheter. Så da er det bare å være godt forberedt og prøve å bite fra seg, sier Ødegaard.

Etter flere uker ute med skade siden landslagssamlingen i oktober fikk Ødegaard en knapp halvtime i 1–4-tapet mot Valencia i helgen. Nå er han på plass i Oslo for landskampen mot Israel onsdag før turen går til Romania og Østerrike for to Nations League-oppgjør.

Etter trøbbel med kneet i sommer etterfulgt av sykdom og deretter en skade i leggen innrømmer drammenseren at den siste tiden har vært en psykisk påkjenning.

– Det blir litt ekstra tøft nå med skader og en tøff situasjon når man er mye isolert, mye alene og det er vanskelig å få besøk og alt sånt. Det blir ekstra tøft på den biten. Jeg føler at alt dette er med på å gjøre meg sterkere. Jeg velger å se på det på den måten og se på det som en bra test istedenfor å klage for mye, sier Ødegaard.

På spørsmål om hvordan han har kommet inn i gruppen i Real Madrid, svarer han:

– Jeg synes det har gått fint. Jeg har blitt tatt godt imot og trives godt.

Skader og sykdom har ført til at Ødegaard kun har spilt 142 minutter fordelt over fire kamper for klubblaget denne sesongen. Hovedstadslaget trenger all hjelpen de kan få: I La Liga kjempes det om tabelltopp mot Ødegaards gamleklubb Real Sociedad, mens det i Champions League er vidåpent om de to plassene som gir avansement.

Publisert: 10.11.20 kl. 13:27 Oppdatert: 10.11.20 kl. 13:41