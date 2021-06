Lewandowski-goal og straffebom ga ny Spania-smell i EM: − Er best i verden

(Spania – Polen 1–1) Luis Enrique (51) tviholder på utskjelte Álvaro Morata (28), parret ham med Gerard Moreno (29) – og så ut til å få betalt. Helt til sistnevnte feide et straffespark i stolpen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Villarreal-angriperen har vært sikkerheten selv fra 11-meteren med 13 scoringer på 13 straffer denne sesongen (inkludert straffekonkurransen i Europa League-finalen mot Manchester United), men nummer 14 ble hans ulykke.

Bommen fra Gerard Moreno etter 58 minutter var den femte missen på ni straffer i årets EM, og stolpe-ut i dobbelt forstand for spanjolene:

Det resulterte i bare 1–1 mot Polen, Spanias andre uavgjorte på to hjemmekamper i turneringen, og nå kreves trolig seier mot Slovakia i siste kamp for unngå et mageplask for den triple europamesteren fra 1964, 2008 og 2012. Jordi Alba, lagets vikarkaptein i Sergio Busquets coronafravær, beskriver Slovakia-kampen som en finale på pressekonferansen etterpå.

– Vi er vant med det presset. Vi må bare fortsette å gjøre det vi gjør hver dag. Da kommer vi til å vinne, svarer venstrebacken på spørsmål om de hadde forestilt seg å måtte avgjøre avansementet fra gruppen først i siste kamp.

– Jeg har Spania langt nede på listen over favoritter til dette mesterskapet, kritiserte tidligere landslagssjef Drillo på NRKs sending da de forgjeves jaktet seiersmålet.

Det så riktignok lyst ut da Álvaro Morata – fra start for syvende gang på de syv siste landskampene med toppet Spania-mannskap – lurte både Polens offsidelinje og midtstopper Bartosz Bereszynski med kjappe, tålmodige steg noen centimeter på riktig side.

NY BOM: Gerard Moreno plasserer ballen utenfor rekkevidden til Wojciech Szczesny, men ballen synger i stolpen. Foto: EPA

Pasningen fikk han fra Moreno, ny i startoppstillingen fra Sverige-kampen. Landslagssjef Luis Enriques grep med å beholde sin personlige favoritt Morata tross kritikken etter den målløse åpningskampen, samt å tillegge Moreno på høyrekanten, virket som en fullklaff i Sevilla.

Legg til at Morata også vant ballen som startet hele angrepet, før spanjolene transporterte seg fra høyre til venstre og over til høyre igjen – før Moreno brøt inn i 16-meteren og klinket ballen foran mål til Morata. Etter VAR-frikjennelse for det assistentdommeren hadde dømt til offside, kunne Spania-spissen juble 42 sekunder etter han faktisk hadde bredsidet ballen i nettet.

Mens det er spissdebatt i Spanias lag, er det ingen tvil rundt Polens nummer 9: Robert Lewandowski (32) viste hvorfor han er verdens beste i den posisjonen da han knuste Aymeric Laporte i luften og styrte inn Jozwiaks perfekte innlegg til 1–1 ni minutter etter pause. Bayern-spissens 67. mål på 121 landskamper, men «bare» hans tredje mesterskapsmål, fordelt over like mange europamesterskap.

– Lewandowski er best i verden. Vi visste hva slags potensial de hadde. Vi skapte mange sjanser, de hadde to store, og scoret ett mål. Jeg synes vi fortjente å vinne, mener Jordi Alba.

Men det skjedde aldri, blant annet fordi Moreno altså misbrukte straffesparket angriperen selv skaffet etter nok en VAR-sjekk. Álvaro Morata fikk returen fra stolpen rett på sin høyre fot, men da ble det ikke annet enn fullstendig sleivtreff på Juventus-spissen. Ballen suste utenfor.

Morata traff bedre da innbytter Pablo Sarabia tilrettela for ham syv minutter før ordinær tid, men da kastet Polen-keeper og Juventus-lagkameraten Wojciech Szczesny seg ned i bena på Morata og fikk stoppen gigasjansen. Ferran Torres fikk muligheten på returen, men skrudde ballen over – og nærmere kom ikke Spania.