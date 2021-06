Drømmestart i EM for England - tok revansje mot Kroatia

(England – Kroatia 1–0) Fredag ble han utnevnt til ridder av Dronning Elizabeth. Søndag sørget Raheem Sterling for en engelsk drømmestart i EM.

«It’s coming home» runget utover stadion med tiltagende styrke blant England-fansen etter hvert som seieren nærmet seg et faktum. Det er knyttet store forventninger til et ungt og fremadstormende engelsk mannskap, som faktisk kan ta gullet «hjem» under finalen på Wembley 11. juli.

Det er for tidlig å snakke om edelt metall, men England fikk like fullt en drømmestart på mesterskapet da Kroatia ble beseiret.

– Jeg er imponert av England. De gjorde det de måtte gjøre, og tok kontroll over kampen, roser tidligere toppspiss Alan Shearer.

– De var under enormt press, men i dette laget har Gareth spillere han kan stole på. Jeg er ekstremt imponert over lagets tålmodighet - det handler om å gripe sjansen slik de gjorde, lyder det fra Rio Ferdinand.

Englands antatt sterkeste gruppemotstandere ble senket av en scoring fra Raheem Sterling i andre omgang. Fredag ble han gjort til ridder av dronningen for hans arbeid for likestilling og anti-rasisme.

Til tross for dronningens anerkjennelse, var det likevel knyttet spenning til de engelske spillernes markering mot diskriminering, urett og ulikhet før kampstart. Da spillerne gikk ned på kne overdøvet imidlertid jubel buingen fra tribunene.

Dagens andre jubelbrøl var halvveis ute av munnen til de 22 500 tilskuerne på Wembley da Phil Foden traff stolpen etter fem minutter. Nærme en drømmestart for et dominant England, som presset gjestene dypt i banen.

– Kroatia kommer seg ikke ut, sa England-legenden Chris Waddle i BBC.

Etter 20 energiske minutter fra Gareth Southgates menn med «It’s coming home» som bakteppe, spilte Kroatia seg inn i kampen. De har gjennomgått store endringer siden VM-finalen for tre år siden. Den rutinerte kvartetten Danijel Subasic, Ivan Strinic, Mario Mandzukic og Ivan Rakitic har alle takket for seg på landslaget, mens yngre krefter har kommet til.

Lagets evige leder og virtuos, Luka Modric (35), trekker imidlertid fremdeles i strengene på midtbanen. Det lykkes han også ofte med mot England, men han og medspillerne ble konstant plaget av kompromissløse Kalvin Phillips, som også var tryggheten selv for England. Leeds-spilleren traff på samtlige pasninger før pause og hadde omgangens nest beste forsøk da han testet refleksene til Dominik Livakovic med et hardt skudd.

Det var ikke uten grunn at «Yorkshire Pirlo» – Phillips kallenavn – trendet på Twitter underveis i kampen, og dagens viktigste pasning den treffsikre midtbanespilleren kom etter pause. Med perfekt vektet presisjon spilte han Raheem Sterling gjennom mot keeper. Manchester City-spilleren fikk avsluttet i grevens tid og lirket ballen via Dominik Livakovic i mål.

Like etter var Harry Kane nære å doble ledelsen. Kapteinen strakte seg etter ballen, men endte opp med å smelle brutalt inn i stolpen. Smertene var tydelige, men Tottenham-stjernen kom seg på beina.

17 år og 349 dager gammel ble Jude Bellingham tidenes yngste EM-spiller da han kom inn på tampen av andre omgang.

Forrige gang lagene møttes i mesterskap, var VM-semifinalen i 2018. Søndag fikk England sin revansje over Kroatia. På ni forsøk, har England aldri vunnet deres åpningskamp i EM, men endelig satt den for «Three Lions».