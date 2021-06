FANSKARE: Supportergruppen Bataljonen i 1–1-kampen mot Vålerenga på Ullevaal i 2003. Foto: Linda Næsfeldt

Lyn-satsing fikk inn fem millioner kroner på to døgn: − Et lite eventyr

Under 48 timer etter at Lyn meldte at de igjen satser mot spill i Eliteserien, har over 700 investorer bidratt til klubben.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Dette er over all forventning. Det er et lite eventyr at vi får det til, sier styreleder Petter Sætherbakken til VG.

Før to døgn var gått var summen oppe i fem millioner kroner. Ved midnatt natt til lørdag hadde det nådd nesten 5,7 millioner kroner, noe som er 89 prosent av det forhåndssatte målet på 6,4 millioner kroner.

– Det er den summen sagt at vi trenger for å satse, sier Sætherbakken.

Lyn 1896 FK har satt seg som mål å være tilbake i Eliteserien til sesongen 2026. Dit ønsker de å bygge seg opp gjennom aksjeselskapet Lyn 1896 AS.

Selskapet er satt opp etter 50+1-modellen, som betyr at klubben skal være eid av de som er glade i Lyn, slik det er vanlig i for eksempel Tyskland.

– Vi vil at medlemmene og supportere skal eie klubben og ikke investorer, sier Sætherbakken.

– Vi er først i Norge med denne modellen. Det er veldig stas, sier daglig leder Bjørn Gohn Jønsberg.

ANDRE TIDER: Lyn var i toppen av norsk fotball og vant stort sett alltid derbyene mot Vålerenga. Så gikk det nedover med økonomien og klubben. Foto: Bjørn S. Delebekk

I 2010 slo Fotballklubben Lyn seg selv konkurs etter flere år med svært vanskelig økonomi.

– Sist vi hadde en eier gikk det ikke så bra, nå får vi kanskje 2000 eiere, hvor alle står sammen, sier Jønsberg.

– Det er et prosjekt hvor vi har utviklet en Lyn-modell og en basis for organisasjonen. Dette er riktig måte å gjøre det på. Det har slått virkelig an og folk er med oss, sier Sætherbakken.

Nå har altså det nyoppstartede prosjektet fått en meget god start. De har satt seg et mål om 6,4 millioner kroner, men har 80 000 aksjer til salgs for til sammen ti millioner kroner.

– Det er fantastisk. Det har gått litt fortere enn antatt, men da traff vi vel spikeren når man skulle treffe den. Vi hadde veldig troen, men det har vært utrolig stor pågang med folk som lurer på alt mulig rart, sier Lyns daglige leder.

Lyn er for øyeblikket på Norges fjerde høyeste nivå, Norsk Tipping-ligaen, også kjent som 3. divisjon.

Som følge av nedstengning av breddeidretten har de ikke spilt kamper siden i fjor.

– Det har ikke vært enkelt å drive fotballklubb, sier Jønsberg.

Fredag deltok de på demonstrasjon foran Stortinget for å få breddefotballen i gang. Håpet er at det skal bli sesong og dermed mulig å rykke opp, som første steg på veien mot Eliteserien 2026.

– Det er målet, slår Jønsberg fast.