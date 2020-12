MÅ ISOLERES: Gabriel Jesus (t.v.) og Kyle Walker (t.h.) har testet positivt på corona. Kevin De Bruyne (i midten) er klar til kamp mot Newcastle i morgen kveld. Foto: Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Manchester City rammet av smitteutbrudd

Kyle Walker (30), Gabriel Jesus (23) og to medlemer av støtteapparatet til Manchester City har testet positivt på corona.

2. juledag spiller Manchester City hjemme mot Newcastle i Premier League. Det blir uten spissen Jesus, og backen Walker. De er nå i isolasjon etter å ha avgitt positive COVID19-tester, melder klubben på sin hjemmeside.

De to personene i støtteapparatet er ikke navngitt. Det er heller ikke meldt om at de to spillerne har andre symptomer enn den positive testen.

«Alle fire vil nå få en periode med selvisolering i henhold til Premier League og den britiske regjerings retningslinjer. Alle i klubben ønsker våre kolleger en rask bedring i juleperioden før de returnerer til arbeid, trening og kamp» heter det i en uttalelse fra klubben.

Jesus spilte fra start, og ble byttet ut etter 74 minutter, mot Arsenal i ligacupen tirsdag kveld. Walker satt på benken i hele kampen.

Manchester City ligger på åttendeplass i Premier League, åtte poeng bak serieleder Liverpool som har én kamp mer spilt. Mandag 28. desember spiller Manchester City borte mot Everton.