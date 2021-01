BARCA-PROFILER: Ronald Koeman og Lionel Messi i helgens kamp mot Granada. Foto: Jose Breton / AP

Barca med gigantgjeld - og Messi blir stadig mindre verdt

Til tross for et lønnskutt på 70 prosent, blør FC Barcelona kraftig. Den verste hodepinen er en kolossal kortsiktig gjeld.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig blir stjernespilleren Lionel Messi (33) stadig mindre verdt. Nettsiden Transfermarkt har for første gang på et tiår verdsatt den argentinske fotballkunstneren til mindre enn 100 millioner euro. Han er nå verdt 80 millioner euro, altså rundt 825 millioner kroner. Uansett går kontrakten hans ut til sommeren.

Samtidig skriver La Vanguardia at gjelden har nådd utrolige 900 millioner euro, som tilsvarer cirka 9,3 milliarder norske kroner.

Verst av alt: Nesten halvparten, 420 millioner euro, av dette er kortsiktig gjeld.

– Den økonomiske situasjonen er uoversiktlig og vanskelig å få tak på, sier Tobias Storruste Dahle, som skriver om spansk fotball, blant annet for Barca-supporternes Blaugrana.

– Etter planen skal valget på president avholdes 24. januar (om ikke pandemien endrer det), og en av kandidatene, Víctor Font, har snakket om at noe av det første som må gjøres for den kommende presidenten er å få utsatt fristene for å betale ned den kortsiktige gjelden.

FC Barcelona gikk temmelig nøyaktig én milliard kroner i minus i siste budsjettår, ifølge en rapport fra KPMG. Klubben hadde en nedgang i inntekter på omtrent 15 prosent, selvfølgelig i stor grad fordi de måtte spille for et tomt Camp Nou.

Lionel Messi fortalte selv i slutten av mars at spillerne hadde gått med på en lønnsnedgang på 70 prosent. Men dette er penger som skal betales ut til spillerne på et senere tidspunkt, trolig over fire år.

– I 2019 var Barcelona den klubben i verden som omsatte for mest penger. De er også den klubben i verden som betaler mest lønn. Det er den enkle, overordnede forklaringen på hvorfor Barcelona blør mest. Barcelona er jo også en turistby, så næringslivet i byen merker pandemien mer enn de fleste, forklarer Tobias Storruste Dahle.

– Hva med forsterkninger?

– Ronald Koeman ønsker naturlig nok å forsterke laget, men også han har uttrykt forståelse for at det «kanskje» ikke lar seg gjøre i dette vinduet.

VG-tips: Barcelona-seier

Real Sociedad - Barcelona møtes i kveld til Supercopa-semifinale på nøytral bane i Córdoba i Sør-Spania.

Katalanerne så ut til å ha koblet seg helt av i gullkampen i La Liga. Men fire seirer på fem siste har endret litt på den saken. Selv om det er syv poeng opp til tabelleder Atlético Madrid som har spilt to færre kamper.

Barcelona har med alle sine beste tilgjengelige til Andalucia. Lionel Messi deltok ikke på treningsøkten onsdag formiddag riktignok, men det er ventet at han starter.

Real Sociedad har etter en flott høstform mistet farten med bare én seier på ni siste ligamatcher (1-4-4).

De ulike formkurvene peker mot en Barcelona-triumf til 1,62 i singleodds. Spillestopp er kl. 20.55 og EurosportN sender kampen.