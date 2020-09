FIGHTING FACE: Per Ciljan Skjelbred leverte en strålende kamp da han endelig var tilbake i Rosenborg-laget etter skade. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Scoret endelig – etter 2401 dager: – Han kommer til å bli viktig

DRAMMEN (VG) Det var 2401 dager siden sist – men endelig scoret Per Ciljan Skjelbred (33). Åge Hareide (66) mener at den hjemvendte «tyskeren» blir viktig for Rosenborg fremover.

* 16. februar 2014: Per Ciljan Skjelbred sender Hertha Berlin i ledelsen mot Wolfsburg, men Volkswagen-klubben kommer tilbake og vinner 2–1.

* 13. september 2020: Per Ciljan Skjelbred forserer og skyter forbi Viljar Myhra – og starter Rosenborgs frenetiske sluttspurt mot Strømsgodset – en kamp som endte 3–3.

– Vi vet at ting kan snu. Det så ikke lyst ut, men på 2–3 ante jeg håpet. Vi fikk blod på tann, sier Skjelbred en sen søndags kveld på Marienlyst.

En strekk mot Sarpsborg har satt ham utenfor i en hel måned. Mot Strømsgodset – i Åge Hareides comeback som Rosenborg-trener – spilte han endelig sin fjerde kamp i RBK-drakten etter hjemkomsten fra Berlin.

– Per blir viktig, det viste han i denne kampen, sier Hareide til VG.

– Jeg var spent på om han ville holde i 90 minutter, men han har en hard skalle, så det gikk heldigvis bra. Jeg måtte ha ham i gang, og da var dette en god mulighet.

– Og endelig scoret han ...

– Ja, det er lenge siden sist, men det var en fin prestasjon og et viktig mål.

Per Ciljan Skjelbred svarer slik når vi spør om hvordan tiden med Hareide har vært til nå:

– Han gir ro og trygghet. Han vet hva han snakker om, han kan mye fotball, sier den nygamle RBK-spilleren.

– Han har hatt bare ei uke på seg, og det har vært få spillere på grunn av landslagsoppdrag. Det har vært mye informasjon, men det vil ta tid. Vi er i startfasen. Åge har vist hva han kan få til.

– Hvordan var det å spille 90 minutter?

– Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle holde så lenge. Samtidig vet jeg at jeg trenger sånne kamper for å komme i gang. Det er en dieselmotor som trenger litt tid på å komme i gang, smiler Per Ciljan Skjelbred.

– Nå håper jeg bare at kroppen er med meg resten av sesongen.

Dette var altså hans første kamp siden han pådro seg en strekk på baksiden av låret i forkant av Rosenborgs fjerde mål mot Sarpsborg den 9. august, da han måtte forlate banen etter 70 minutter. RBKs medisinske apparat forsto kjapt at han ikke ville være tilbake før etter landslagspausen.

