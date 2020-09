Molde med gyllen Champions League-mulighet etter straffedrama

(Qarabag – Molde 0–0, 5–6 etter straffer) Etzaz Hussain (27) bommet på straffe. Så gjorde lagkameratene det godt igjen. Nå er Molde ett steg unna Champions League.

Kvalikdramaet på Kypros gikk helt til straffesparkkonkurranse etter at Hussain bommet på sitt forsøk under ekstraomgangene.

Der tok Ohi Omoijaunfo, Fredrik Aursnes, Eirik Hestad, Tobias Christensen, Martin Ellingsen og Kristoffer Haugen ansvar og scoret på seks av seks straffer.

Andreas Linde stoppet Qarabags sjette straffe, og dermed er Molde klare for Champions League-play off. Der venter den formsterke nordmannen Tokmac Nguen og hans Ferencváros, som vant 2–1 over Dinamo Zagreb onsdag kveld.

Molde er allerede sikret minst 130 millioner kroner i inntekter ettersom de er garantert spill i Europa League-gruppespillet samt solidaritetsbonus ved tap mot Ferencváros.

En seier i dobbeltoppgjøret mot ungarerne vil gjøre Molde til det første norske laget i Champions League-gruppespillet siden 2007/08-sesongen da Rosenborg deltok.

En plass i det gjeveste europeiske selskap vil også innebære minst 150 millioner kroner i startbonus i tillegg til betydelige TV-inntekter og eventuelle bonuser for seier eller uavgjort. Totalt kan Molde vente seg hele 250 millioner kroner for en slik bragd.

– En fantastisk prestasjon av Molde, sier VGTV-kommentator Thomas Myhre.

Ble presset

Det var ingen heidundrende fotballforestilling som fant sted på Kypros, dit oppgjøret var flyttet som følge av at Molde ikke fikk fritak fra karanteneplikt ved hjemreise fra Aserbajdsjan, som ikke er i Schengen/EØS.

Men de sjansene som kom, var det Qarabag som sto for: Driblefanten Abdellah Zoubir var det store uromomentet for Molde-forsvaret i første omgang, men misbrukte den første muligheten før pause.

Etter hvilen fikk marokkaneren en dobbeltmulighet, men nok en gang viste teknikeren at avslutninger ikke er hans sterkeste side.

Senere i andre omgang kunne Qarabag-spiss Maher Emreli ved to anledninger sendt laget sitt i ledelsen etter innlegg fra høyresiden, men den aserbajdsjanske landslagsspilleren var ikke klinisk nok.

For Moldes del handlet det meste om å ligge lavt, holde motstanderne unna de største farlighetene og utnytte de kontringsmulighetene som dukket opp. Ved full tid hadde ikke Erling Moes menn skapt en eneste stor målsjanse; Eirik Hestad var nærmest med en heading fra skrått hold som manglet litt kraft.

Bommet på straffe

Etter ordinær tid sto Qarabag med 6–1 i skudd på mål. Molde-spillerne var tydelig slitne og slapp Emreli til nok en kjempesjanse i starten av første ekstraomgang, men nok en gang var keeper Andreas Linde med på notene.

Men så, da det meste så ut til å handle om å ri av stormen og sikre en avgjørelse på straffer, gikk Ohi Omoijuanfo i bakken i feltet. Dommeren pekte på straffemerket. Etzaz Hussain tok ballen, la den på krittet, skrittet opp – og sendte ballen rett på keeper. Han måtte gi retur, rett på Hussain, men midtbanespilleren misbrukte også bonusmuligheten, som han sendte over mål.

Men Hussains lagkamerater lærte av feilen hans og leverte seks av seks treff da det gjaldt som mest – før Andreas Linde ble den store helten med sin redning.

Play off-kampene mot Ferencváros spilles 23.- og 29. september.

Publisert: 16.09.20 kl. 21:48 Oppdatert: 16.09.20 kl. 22:02