TENK, TENK, TENK: Ole Gunnar Solskjær bruker nok mye tid på å gruble om laguttaket mot Crystal Palace. Her under intervju før Europa League-kamp mot Sevilla i august. Foto: Martin Meissner / POOL / AP POOL

Solskjærs fire dilemmaer: – Har komplisert situasjonen

Ole Gunnar Solskjær (47) har flere store valg å ta før Manchester Uniteds seriestart. Med kun én treningskamp i forkant hviler flere spørsmålstegn over lørdagens Crystal Palace-møte.

Glem overgangssagaen om Jadon Sancho og United-fansens desperate rop etter forsterkninger. Denne helgen skal det spilles fotball igjen på Old Trafford og den norske manageren har nok hodebry med å velge hvilke elleve som skal åpne sesongen for «de røde djevlene».

Lokalavisen Manchester Evening News peker på fire dilemmaer Solskjær står overfor i laguttaket: Keeperplassen, hvem som skal bli Harry Maguires stopperpartner, besetningen på midtbanen og hvorvidt Mason Greenwood bør få starte etter kontroversene i det siste.

VG har tatt en prat med tre av journalistene som følger storklubben tettest for å dykke dypere ned i dilemmaene: Simon Peach fra PA, Laurie Whitwell fra The Athletic og Chris Wheeler fra Daily Mail.

1) Hvem bør starte i mål?

David de Gea har vært Manchester Uniteds førstekeeper i en årrekke, men har de siste to sesongene bemerket seg med negativt fortegn gjennom flere store tabber. Det har ført til mange spørsmål rundt hans status som urokkelig nummer én, som ikke ble mindre usikker etter at klubben hentet hjem 23-åringen Dean Henderson etter storspill i Sheffield United.

Ekspertene er sikre på at det blir De Gea og Henderson som kjemper om plassen, mens veteranen Sergio Romero blir tredjevalg.

– Jeg kan definitivt se for meg at Ole velger Henderson i mål. Måten han snakket så positivt om ham på etter treningskampen mot Aston Villa, er en indikasjon på det. Jeg tror han kommer til å velge De Gea mot Palace, men at de kommer til å kjempe om plassen. Det blir en utfordring å balansere det, sier Whitwell.

– De Gea står overfor sin største utfordring som førstekeeper siden han kom til Old Trafford for et tiår siden. Det er ganske mulig at Henderson kan bli valgt foran ham, særlig hvis spanjolen fortsetter å gjøre de enkle tabbene som har blitt en del av spillet hans. Solskjær kommer til å ønske konkurransen velkommen, men det er sjeldent for topplag ikke å ha en klart definert førstekeeper. Det skapte bare usikkerhet da Sir Alex Ferguson prøvde det med Tim Howard og Roy Carroll, sier Wheeler.

– Jeg kan ikke se for meg at De Gea ikke starter som førstevalg etter å ha sett hvor offentlig Solskjær har støtten ham. Men det betyr ikke at det ikke blir et problem fremover, særlig hvis Henderson imponerer i cupkamper, sier Peach.

2) Hvem blir Maguires makker?

Harry Maguire har vært i hardt vær i sommer etter at Hellas-ferien hans endte i voldsdom. Likevel beholder han kapteinsbindet under Solskjær og blir den store lederen i midtforsvaret. Kampen om plassen ved siden av ham står mellom tre spillere – om det ikke kommer nye kjøp: Victor Nilsson Lindelöf, Éric Bailly og Axel Tuanzebe. Phil Jones, Marcos Rojo og Chris Smalling forventes å være på vei bort.

– Jeg liker måten United ser ut med trebackslinje, men hvis de spiller med to bak, ville jeg valgt Lindelöf. Han hadde en svakere sesong sist, men utfordrerne hans har slitt med form og skader, sier Peach.

Wheeler og Whitwell er også sikre på at Lindelöf foretrekkes, men sistnevnte påpeker at en oppgradering på overgangsmarkedet burde være ønskelig.

3) Hvordan ser midtbanen ut?

Enten det er snakk om en 4–2–3–1- eller 4–3–3-formasjon, vil flere spillere kjempe om tre plasser sentralt på Uniteds midtbane. Paul Pogba, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Scott McTominay og Fred var på plass fra før, så kom Donny van de Beek fra Ajax.

– Om noe, så har signeringen av van de Beek bare komplisert situasjonen på Uniteds midtbane, sier Wheeler.

Han mener det «simpelthen er for mange alternativer til å spå hvordan midtbanen vil se ut», men spår – i likhet med resten av ekspertene – at Pogba og Fernandes kommer til å bekle to av de tre plassene. Førstnevnte er noe usikker til seriestarten etter at han ble smittet av coronavirus for noen uker siden.

Whitwell mener oppskriften er enkel: Matic som den defensive på midtbanen, Pogba i en friere rolle ved siden av ham, Fernandes i playmaker-rollen og van de Beek som et godt alternativ fra benken.

– Det blir interessant å se om Solskjær kan klemme inn van de Beek i laget samtidig som han beholder balansen på midtbanen, undrer Peach.

4) Bør Greenwood få spille?

Mason Greenwood har opplevd karrierens mest turbulente tid utenfor banen: Først ble han tatt på fersken i å ha damebesøk på hotellrommet på Island under Englands landslagssamling, så ble det lekket bilder av at han inhalerte lystgass.

Unggutten har beklaget begge hendelsene, men Manchester Evening News stiller spørsmål ved om det ikke vil være mer passende å velge Daniel James som høyrekant for å holde 18-åringen unna rampelyset i kjølvannet av den negative oppmerksomheten.

Det er ekspertene uenige i.

– Solskjær har snakket med Greenwood på bakrommet, men kommer til å støtte ham offentlig. Jeg ser ingen grunn til å vrake ham fra laget, sier Whitwell.

– United har passet på å støtte Greenwood gjennom hans første kontroverser heller enn å straffe ham mer enn nødvendig. Solskjær vet hvilken beskjed han sender ut dersom han ikke spiller med tenåringen fra start. Jeg blir overrasket hvis han ikke spiller, sier Wheeler.

– Jeg tror han spiller hvis han er frisk og på riktig sted mentalt, sier Peach, som er spent på Solskjærs uttalelser om Greenwood på fredagens pressekonferanse.

Publisert: 17.09.20 kl. 18:15 Oppdatert: 17.09.20 kl. 18:29

