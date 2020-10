STOR OVERGANG: Agent Atta Aneke, Jens Petter Hauge og teknisk direktør Paolo Maldini poserer i forbindelse med nordmannens overgang fra Bodø/Glimt. Foto: Privat

Agenten: SMS-er fra Milan-sjefene endret spillet om Hauge: «Wow»

Da Jens Petter Hauge (20) hadde storspilt for Bodø/Glimt mot Milan i 37 minutter, tok den italienske storklubbens sjefer grep, ifølge hans agent.

Atta Aneke satt hjemme i Oslo og fulgte Europa League-kampen på TV da mobilen plutselig lyste opp. Avsenderen var en av topplederne i Milan.

Han gjengir ordlyden i sms-en som dukket opp slik: «Wow! Det han viser er spennende. La oss ta en prat etter kampen.»

Han mener beskjeden endret dynamikken i spillet rundt Hauges fremtid. I dagene som gikk frem til offentliggjøringen av den sensasjonelle overgangen kjempet klubber fra England, Spania og Italia fortsatt om nordmannens signatur, men meldingene mellom agenten og Milan-ledelsen torsdag sist uke satte «Rossoneri» i førersetet.

– 37 minutter ut i kampen begynte praten for oss alle. Interessen fra Milan startet i juni, men den kampen vippet det over fra en spiller de fulgte til en spiller de mente var god nok til A-stallen deres. Men vi hadde fremdeles mange klubber som var i miksen. De var superseriøse. Så det var sånn at man fremdeles måtte ta samtaler med andre klubber, forteller Aneke til VG.

På flyet til Italia

Etter dialog gjennom helgen var forhandlingene kommet til et punkt som gjorde at Aneke satte seg på flyet til Milano mandag denne uken for å intensivere arbeidet. Der ble den Oslo-baserte agenten møtt av teknisk direktør Paolo Maldini og sportsdirektør Frederic Massara på hovedkvarteret «Casa Milan».

Dagen etter ankom også Hauge selv. Han ble innlosjert med Aneke på Sheraton San Siro, der han oppholdt seg da han ikke gjennomførte tester og samtaler med Milan-toppene.

– Jeg opplever Milan-ledelsen som særdeles hyggelig og imøtekommende. De viste at dette var en viktig overgang for dem. De stilte med fullt mannskap i alle møter. De viste som klubb at det var viktig for dem å få Jens Petter på plass, sier Aneke.

– Hvordan vil du beskrive denne overgangen?

– Det er et eventyr.

SENDTE STORGUTTENE: Milans toppsjefer var delaktige i arbeidet med å få nordmannen til klubben. Fra venstre: Sportsdirektør Frederic Massara, teknisk direktør Paolo Maldini, Milan-spiller Jens Petter Hauge og administrerende direktør Ivan Gazidis. Foto: AC Milan

Roser Hauges karakter

Aneke er tydelig stolt over det Hauge har fått til. Samarbeidet mellom de to startet da bodøværingen bare var 16 år gammel.

– Hvis man ser på hvor man er i mai og juni, hvor Glimt aksepterer et bud fra Cercle Brugge og man ser på det som en fin overgang, til hvor man nå står ved siden av Paolo Maldini i Milan og har signert en kontrakt der ... Det er et eventyr. Det er stort. Det er gøy. Og det er fortjent for Jens Petter som har en sult, vilje og personlighet som ikke mange andre har.

– Jeg så det da han kom her til Milano. Han går ikke og gjemmer seg i et hjørne. Han er ikke redd for noe. Han har karakter og viser seg frem. Det er moro å se. Jeg tror også du må ha en slik personlighet for å lykkes i en klubb som Milan, sier Aneke.

MILANS NYE NUMMER 15: Jens Petter Hauge viser frem drakten til sitt nye lag i Italia. Foto: AC Milan

En lang reise

For to sesonger siden var situasjonen en helt annen. 18 år gammel var Hauge på utlån til Aalesund, hvor han måtte spille flere kamper for toerlaget i 4. divisjon fordi han ikke ble vurdert som god nok for A-laget deres heller.

– Det er noe med sulten til Jens Petter. Han har hele tiden hatt et klart mål om å lykkes. Han har aldri hengt med hodet. Han har trodd på seg selv. Da han var på benken i Aalesund, sa han at det ikke nødvendigvis var noe galt med ledelsen i Glimt som hadde lånt ham ut, men at han selv måtte ta tak i spillet sitt. At en så ung gutt klarer å reflektere rundt det selv og jobbe så hardt for å reise seg, er utrolig imponerende.

– Hva betyr dette egentlig for deg?

– Det gir en stor, stor glede å få være med på den reisen her. Det er disse øyeblikkene man jobber for, sier Aneke.

Søndag kan Hauge få Serie A-debuten når Milan møter Spezia hjemme på San Siro.

«AC Milan er henrykt over å annonsere signeringen av Jens Petter Hauge fra Bodø/Glimt på en permanent avtale. Den norske angriperen har skrevet under på en kontrakt med «Rossoneri» til og med 30. juni 2025.» opplyste italienerne torsdag formiddag.

Publisert: 03.10.20 kl. 10:15

