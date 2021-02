Haaland med genial assist i viktig Dortmund-seier

(Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 3–0) Erling Braut Haaland fikk lite å jobbe med mot Arminia Bielefeld. Han bommet selv på to store sjanser, men da han fikk den tredje, serverte han på uselvisk vis en lagkamerat.

Av Yngve Gjerde

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter at han selv startet angrepet som skulle gi 3–0, trodde alle at han også skulle avslutte det. Men fra en litt vanskelig posisjon, under press fra en Arminia Bielefeld-spiller, slo Haaland en tunnelpasning, på tvers av målet og til Reinier, som kunne enkelt sette inn 3–0 med sitt første mål for Borussia Dortmund.

Brassen har ikke vært noen kjempesuksess i den gule og svarte drakten, og trengte nok scoringen mer enn Haaland gjorde.

Det ble ingen scoringer på Haaland mot Arminia Biefeld, men muligheter hadde han. To ganger ble han nektet scoring av Stefan Ortega i gjestenes bur. Men Bielefeld-keeperen, som fikk mye å gjøre på Signal Iduna Park, var sjanseløs da Dortmund omsider fant nettmaskene.

Jadon Sancho tok ballen elegant ned, dro av to mann og trillet ballen videre til Mahmoud Dahoud. Midtbanemannen la til ballen til rette og banket den ned i hjørnet. Hans andre scoring på de siste tre kampene, selv om suseren i Champions League var langt penere:

Deretter ble Marco Reus klippet ned og fikk straffe. Sancho gikk frem og plasserte den kontrollert til venstre for keeper, som selv kastet seg til sin høyre.

Dortmund hadde, ved unntak av et par Bielefeld-farligheter, god kontroll på kampen, og tok tre svært viktige poeng i Bundesliga. Formduppen tidligere i vinter har sendt dem nedover på tabellen, og de har ikke råd til å avgi mange poeng dersom de skal henge med i kampen om Champions League-plassene.

Nå har de gule og svarte imidlertid vunnet to på rad i Bundesliga etter nedsablingen av Schalke i forrige runde, der Haaland vartet opp med en helt vanvittig scoring:

Tar vi med 3–2-seieren på bortebane mot Sevilla i Champions League har de nå vunnet tre på rad.

Øvrige Bundesliga-resultat:

Bayern München - Köln 5–1

Wolfsburg - Hertha Berlin 2–0

Stuttgart - Schalke 04 5–1

Spilles senere:

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

