BRASSE-TRIO: Roberto Firmino, Alisson og Fabinho kunne alle juble over ligagull med Liverpool.

Alisson mener Fabinho er Liverpools viktigste spiller

Alisson Becker (28) mener at samme mann er viktigst både for Liverpool og for det brasilianske landslaget.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror at Fabinho er den viktigste spilleren for både klubben og landslaget, sier Liverpool-målvakten ifølge Tribal Football og en rekke andre nettaviser.

– Han er en veldig viktig spiller uansett hvor det er, han viser alltid sin verdi på banen. Han har erstattet van Dijk, og dessverre, med skaden, er han savnet også for Brasil.

– Han kan spille som «sekser», som forsvarer, han var en gang kant, og alt dette gir ham enda større verdi.

Fabinho har vært ute med skade den siste tiden, men fredag postet han et bilde på Instagram av at han kjørte inn på Liverpools nye treningsanlegg.

– Jeg har et ønske om å komme tilbake til Brasil, men Gud vet når det vil skje. Mitt ønske, om Gud vil besvare det, er å komme tilbake til

Internacional, klubben jeg elsker, sier Alisson ifølge Globo Esporte.

Alisson spilte i Porto Alegre-klubben før han dro til Europa og gjorde suksess i Roma. Så hentet Jürgen Klopp ham sommeren 2018, og Liverpool gikk fra å være «nesten-lag» til å vinne Champions League og Premier League de to neste sesongene.

Keeperen beroliger Liverpool-supporterne om at han ikke har noen planer om å få forlate klubben med det første.

– Jeg er ikke typen som legger lange planer. Om jeg skal spille til jeg er 35, 40 eller mer enn 40, det vet jeg ikke. Jeg har mange muligheter foran meg.

Brasil-Venezuela

* HKP (0-2). Brasil er en selvsagt gruppefavoritt i den sør-amerikanske VM-kvalpuljen. Mens Venezuela ikke er det, for å si det slik. Bortelaget har røket i begge sine åpningskamper med 0-3 for Colombia og 0-1 for Paraguay.

* De skal få trøbbel med å bryte ned et brasiliansk forsvar som har lukket målet i fem av syv siste VM-kvalkamper. Så langt i inneværende VM-kvalik har Brasil slått både Bolivia (5-0) og Peru (4-2) - uten altfor mye bryderi.

* Mye vil avhenge av fokus og spilleglede i Sao Paulo i natt. Tidligere på fredag ble det klart at en skadet Neymar (a) ikke er med hverken her eller mot Uruguay til uken. Men vi tror Brasil spiller på seg enda mer selvtillit med en seier likevel.

Publisert: 13.11.20 kl. 17:15 Oppdatert: 13.11.20 kl. 17:27

