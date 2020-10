forrige





fullskjerm neste

VAR på plass på Ullevaal: – Skal ikke inn og dømme fotballkamper

ULLEVAAL (VG) I denne minibussen på parkeringsplassen utenfor Ullevaal stadion kan Norges EM-skjebne bli avgjort.

Nå nettopp

I EM-playoff’en mot Serbia skal videodømming – VAR (Video Assistant Referee) – brukes for første gang i kamp for det norske herrelandslaget. Derfor kom det to «VAR-vans» tilhørende Det europeiske fotballforbundet (UEFA) til Oslo denne uken.

Torsdag kveld plasserer italienske Massimiliano Irrati seg i stol nummer to og på sin høyre side har han landsmannen Giorgio Peretti.

Foran seg har de hver sin store skjerm, som speiler hovedkameraet fra den ene langsiden inne på Ullevaal stadion. Under den største monitoren har de igjen fire små, og disse viser fire kameravinkler med tre sekunders forsinkelse fra hovedskjermen.

VAR ER HER: De hvite VAR-bussene kom til Ullevaal denne uken. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Dermed kan de umiddelbart ta en ekstra titt på situasjonene der hoveddommer Daniele Orsato (44) og hans team vil trenge assistanse fra ytterligere fire dommerøyne. Mener de Orsato har gjort en opplagt feil, trykker de på den runde røde knappen på bordet foran.

Da farges kanten av skjermen rød, og italienske meldinger når hodetelefonen dommeren bærer ute på Ullevaal-gresset.

– UEFA poengterer at VAR skal ikke inn og dømme fotballkamper. Når dommeren skal kalles på, skal det være hundre prosent straffespark, opplyser NFFs dommersjef Terje Hauge.

I tillegg til de to VAR-dommerne i minibussen sitter det to «hawkeye»-operatører. De følger med på de samtlige 16 kameraene som brukes under tv-produksjonen på Ullevaal under Serbia-kampen og er til stede for teknisk kompetanse, dersom VAR-dommeren ønsker en spesifikk situasjon i reprise.

Da kunne man kanskje unngått den kontroversielle straffen Norge fikk imot seg mot Østerrike i forrige hjemmelandskamp, dersom VAR hadde overprøvd dommerens vurdering av at Sander Berges arm var i en naturlig posisjon da han ble truffet av ballen.

les også Martin Ødegaards oppgjør med VAR: – Det tar bort noe av det jeg mener er viktigst

– For min del er det gledelig etter sist gang. Jeg står på at vi er rettferdige fotballspillere og at så lenge vi gjør jobben og spiller opp til vårt beste, er det til det beste at VAR er der. At situasjoner som den ikke oppstår, mener Berge, godt kjent med verktøyet etter snart ti måneder som Premier League-spiller.

Minibuss nummer to utenfor Ullevaal er der for å forsyne storskjermen på Ullevaal og tv-produksjonen med grafikk og bilder av VAR-vurderingene. VG fikk være med da kommunikasjonen mellom bussen og stadion ble testet onsdag ettermiddag.

Motsatt for trenerne

Inne på Ullevaal har syv menn samlet seg på den ene langsiden. Ti meter unna midtstreken trekker de opp en skjerm fra bak reklameskiltene. Det er den dommer Orsato skal bruke til å sjekke eventuelle VAR-situasjoner under Norge-Serbia, og den blir plassert på motsatt side av lagenes innbytterbenker på grunn av coronarestriksjoner.

Norges Fotballforbunds VAR-ansvarlig Rune Nordhaug står i midtsirkelen og følger to statister som utveksler to pasninger og skyter ballen i mål. Deretter går Nordhaug bort til TV-skjermen og sjekker bildene. Konklusjonen avsløres etter noen sekunder på de samme skjermene: «Ikke mål. Offside.»

forrige





fullskjerm neste

Så setter statistene fart igjen og agerer kontakt innenfor 16-meteren. Nordhaug går til VAR-skjermen og ser på bildene før han peker på straffemerket.«Straffe. VAR», står det på storskjermen.

Teknikken fungerer. Men Terje Hauge håper man unngår å måtte ta den i bruk under torsdagens EM-playoff, der vinneren går til en ren finale mot enten Skottland eller Israel. Norsk seier betyr at også den kampen går på Ullevaal.

Det betyr en ny Oslo-tur for UEFAs VAR-team. Men ellers i norsk toppfotball er det fortsatt en stund til VAR blir fast inventar.

les også Eliteserieprofilene om handsreglene: – Forstår ingenting

– Vi som dommere har ønsket det velkomment i tre-fire år. Men det er et kostnadsspørsmål for klubbene og NFF. Dessuten trenger vi opplæring. Bestemmer vi oss i morgen for å innføre VAR, ville vi trengt ett år for å gjøre grundig utdanning og opplæring av dommerne våre, sier Hauge.

– Hvordan synes du VAR håndheves nå?

– Etterhvert som man får erfaring: Bedre og bedre. Du trenger to-tre år før listen setter seg. Både dommerne på banen og i minibussen må øve og erfare. Tendensen var at dommerne dømte litt for lite i starten og lente seg for mye på VAR, mener NFFs dommersjef.

PS! Norge møter Romania søndag og Nord-Irland onsdag, også de kampene går på Ullevaal. Da vil det ikke være videodømming siden disse er en del av Nations League, forløperen til den ordinære VM-kvalifiseringen til mesterskapet i Qatar 2022.

MULIG SYN: Dette storskjermbildet kan dukke opp på Ullevaal under kampen mellom Norge og Serbia – dersom VAR ser behovet for å granske en scoring. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 08.10.20 kl. 07:24