GAMLE RIVALER: Frank de Boer og José Mourinho har tidligere sittet på hver sin trenerbenk. Mourinho tok det ikke pent da førstnevnte kritiserte ham. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Mourinho kalte denne treneren «den verste manageren i Premier League-historien»

José Mourinho (57) stemplet Frank de Boer (50) som «den verste manageren i Premier League-historien». Nå skal nederlenderen prestere som landslagssjef for hjemlandets utvalgte.

Nå nettopp

Det var våren 2018 at de Boer, som ekspert for BT Sport, uttalte at det var synd for Marcus Rashford at han hadde José Mourinho, den gang Manchester United-sjef, som manager.

– Jeg leste en uttalelse fra den verste manager i Premier League-historien. Hadde Marcus hatt Frank som trener, så hadde han lært hvordan han skulle tape, for Frank tapte hver eneste kamp, sa Mourinho som svar, gjengitt av Guardian.

Frank de Boer hadde en stor karriere som forsvarsspiller i klubber som Ajax og Barcelona og har blant annet vunnet Champions League.

Som trener førte han først Ajax til fire ligamesterskap, men så gikk det dårlig både i Inter og Crystal Palace og sånn passe i amerikanske Atlanta. Det ble under tre måneder i Inter - med en seiersprosent på 35. I Crystal Palace ble det enda færre kamper - og en seiersposent på 20.

Så var nederlenderen halvannet år i Atlanta, der han ordnet to cuptrofeer - før han fikk sparken i sommer.

Da Ronald Koeman sa ja til å overta Barcelona, pekte det nederlandske fotballforbundet likevel på Frank de Boer som etterfølgeren.

En kar som har floppet fullstendig i flere klubber, skal nå altså lede et lag med blant andre Virgil van Dijk, Frenkie de Jong og Memphis Depay i troppen.

Det var snakk om både Frank Rijkaard og Peter Bosz, men endte altså opp med de Boer, som startet sin trenerkarriere ved å være assistent på det nederlandske laget i 2010-VM.

Ikke lenge etter fikk han toppjobben i Nederlands storklubb Ajax - en jobb som altså endte med fire seriegull.

Det var snakk om Liverpool i 2013, men de Boer valgte å bli i Amsterdam, før han sa takk for seg i mai 2016 etter en skuffende sesong. Likevel fikk han sjansen til å overta etter Roberto Mancini i Inter. Det eventyret varte i bare 84 dager.

Spillerne i Atlanta skal heller ikke ha hatt så mye imot det da de Boer forsvant derfra, skal vi tro The Athletic.

Når Frank de Boer nå skal lede Nederland i sin første kamp, vil skjebnen at han skal møte treneren som han etterfulgte i Atlanta, argentinske Gerardo Martino Han er nemlig trener for Mexico.

De Boer bør helst lykkes nå, hvis ikke kan han ha brent mange bruer i fotballen. Men om han lykkes med Nederland, så kan den gamle forsvareren igjen bli et hett trenernavn.

Så rar er fotballen ...

Publisert: 07.10.20 kl. 16:05

