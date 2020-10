PÅ DEN STORE SCENEN: Jens Petter Hauge avbildet under oppvarmingen. Foto: Spada / LaPresse

Jens Petter Hauge fikk Milan-debuten

(Milan - Spezia 3–0) Bare tre dager etter at han signerte for Milan fikk Jens Petter Hauge (20) sine første minutter på banen for den italienske giganten.

Oppdatert nå nettopp

70 minutter var det spilt da Jens Petter Hauge entret San Siro til sin aller første kamp for Milan. Han erstattet Brahim Diaz på stillingen 1–0. Tidligere i omgangen hadde spissen Rafael Leao sendt vertene i føringen.

Etter at Hauge kom inn scoret Theo Hernandez og Leao henholdsvis 2- og 3–0-målene til Milan, som hadde god kontroll hjemme mot Spezia.

Med draktnummer 15 på ryggen var 20-åringen livlig. Han var førstemann borte hos målscorer for å feire de to målene som ble scoret etter at han kom inn, og hadde flere gode involveringer.

JUBEL I RØDT OG SVART: Her jubler Jens Petter Hauge (t.h.) for 3–0-scoringen til sin ny lagkamerat Rafael Leao. Foto: Antonio Calanni / AP

Samtidig som Hauge fikk sin debut tok Bodø/Glimt, klubben han forlot tidligere denne uken, tre nye poeng og stormer mot seriegull. Gultrøyene fra nord er nå 19 poeng foran tabelltoer Molde.

Med stjerner som Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Romagnoli og Ante Rebic ute var Hauges debut en attraksjon for Milan-fansen, som så Hauge herje med Milan som Bodø/Glimt-spiller.

Tre poeng ble det også for Milan, og det eneste som egentlig manglet for Hauge i debuten var et målpoeng. Det ble det ikke, men Milan-trener Stefano Pioli sa på pressekonferansen før kampen at unggutten skulle få tid til å tilpasse seg.

Hauge har på sin side vært offensiv i forkant av debuten og sagt at han vil kjempe seg inn i storklubbens startellever.

Milan står med full pott etter sesongens første tre kamper og troner øverst på tabellen sammen med Atalanta.

I neste runde venter en klassiker i italiensk fotball: Da skal Hauge og Milan møte byrival Inter til beryktede Derby della Madonnina.

Publisert: 04.10.20 kl. 19:53 Oppdatert: 04.10.20 kl. 20:03