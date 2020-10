SNUDDE FÆL TREND: Haugesund var i poengnød, men det snudde mot Foto: Jan Kåre Ness

Haugesund snudde skrekkelig høst: Vant etter tabbemål

(Haugesund-Sarpsborg 08 2–0) Haugesund snudde motgangen etter 1–5 fadesen mot Start og tok et viktig steg bort fra bunnstriden. De kan bare takke for gjestenes gavepakker.

For etter at det har sett særdeles mørkt ut for Haugesund, og blitt et lag som rotet seg ned mot nedrykkskampen, snudde det mot Sarpsborg.

Det har blitt bekmørkt på Vestlandet etter at målene har rent inn i eget nett for laget til trener Jostein Grindhaug. 13 baklengsmål hadde det blitt på de fire foregående kampene og spesielt ille var 1–5 tapet mot Start i forrige kamp.

Men mot formsterke Sarpsborg som ikke hadde sluppet inn mål på fire kamper ble det ketchupeffekt for et hjemmelag i poengnød. Etter 90 minutter hadde laget ikke sluppet inn mål samtidig som de tok tre poeng og la seg på 10. plass på tabellen.

– Det var flaut forrige helg og det var deilig å slå tilbake foran 600 mann, Det var litt mindre tomme blå og hvite seter enn vanlig, sier Kristoffer Velde til Eurosport.

Nedturen den siste tiden ble imidlertid snudd etter særdeles god hjelp av bortelaget, som var meget skuffet etter tapet.

– Vi lager ekstremt lite målsjanser. Vi har noen halvsjanser, det er ikke godt nok, sier Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport.

Da ble det ennå vanskeligere da både 1–0 og deretter 2–0 var rene gavepakker fra gjestene som langt fra var så gjerrige som de har vært med fire kamper uten å slippe inn mål. Mot Haugesund glapp det til de grader etter egne feil.

Først da bortelagets Gaute Vetti headet corneren fra Kristoffer Velde i eget mål rett før pause.

– Det er bare fjorten dager siden vi scoret to selvmål så vi gjør noen selv også. Men det har vel kanskje å gjøre med dødballene, at servene er såpass bra at det blir presset i mål, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug etter seieren.

Men gavepakkene det stoppet ikke der. Sarpsborg-keeper David Mitov Nilsson har fått mye skryt den siste tiden etter at Sarpsborg har blitt svært så gjerrige. Men det får han neppe etter kampen mot Haugesund. For etter 47 minutter av kampen glapp det totalt for keeperen og forsvarsspilleren Bjørn Inge Utvik.

Den totale kommunikasjonssvikten førte til at Nilsson i stedet for å klinke ballen langt ut, da Haugesunds Wadji jaktet ballen, ga bortelaget en lompe av en ball ut til høyre til Niklas Sandberg. Han viste godt overblikk da keeper var på bærtur og blottla målet. Han tredde gjennom til Kristoffer Velde som sto frem som kampens mann da han satte ballen enkelt i mål.

Og det kunne blitt verre for Sarpsborg. For Nilsson holdt på å rote det til igjen senere i omgangen da han helt upresset skapte store problemer for seg selv, men i siste liten klarte å rydde opp tabben selv.

Til slutt ebbet kampen ut uten at gjestene fra Sarpsborg fant ut av det og måtte gå skuffet av banen.

