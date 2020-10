Slik var helgen for Norges utenlandsproffer: Ny utvisning i Russland

Åtte dager etter at Stefan Strandberg ble utvist i kamp for Ural, så røk også Mathias Normann ut med to gule kort for Rostov. Helgen bød også på seks norske scoringer på øverste liganivå. Se hvilke nordmenn som utmerket seg i ute i fotball-verden.

Geir Juva

Nå nettopp

Mathias Normann fikk sitt andre gule kort i 63. minutt av bortekampen mot Sotsji, for munnbruk etter at han selv var blitt hardt taklet.