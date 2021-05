KRANGLET: Aron Dønnum og Kåre Ingebrigtsen under kampen mellom Vålerenga og Brann. Foto: Marit Hommedal

Dønnum og Ingebrigtsen i ordkrig: − Helt ute av det

BERGEN (VG) Aron Dønnum (23) spilte ikke en god kamp selv om han sto bak tre av tre mål mot Brann, mener Kåre Ingebrigtsen (55).

– Det er bitterhet, svarer Dønnum etter å ha fått høre dommen fra Brann-treneren.

VIF-vingen var anonym i første omgang, men straffet Brann nådeløst etter pause med både en målgivende pasning og to scoringer i 3–0-seieren onsdag kveld.

Det imponerte likevel ikke Ingebrigtsen.

– Dønnum hadde vi bra kontroll på. Han var ikke «rar» i dag. Han får to mål. Jeg kunne satt de to målene. Ellers var han helt ute av det. Det var en del andre på Vålerenga jeg synes var langt bedre i dag, sier han til VG.

– Han er en god fotballspiller, definitivt. Men jeg synes han var langt bedre i forrige kamp, legger Brann-treneren til om spilleren som feiret med et svar på kritikken etter «Rolex-saken» i VG:

Under kampen oppstod det en het ordveksling mellom de to ved sidelinjen.

– Kåre slang litt til meg på sidelinjen. Han var litt bitter for at jeg svarte ham litt tilbake. Jeg er fornøyd med meg selv, i hvert fall, og synes jeg gjør en bra kamp. I tillegg blir det to kasser til slutt også. Det er vel litt bitterhet, sier Dønnum.

– Hva sa dere til hverandre?

– Jeg liker Kåre, jeg, men det var bare litt sånn i kampens hete hvor vi står nær hverandre og begge skriker. Da blir det litt frem og tilbake, jeg husker ikke hva det var engang, sier Vålerenga-stjernen.

les også – Det er litt svakhet i Olsenbanden. Det er det ikke hos oss

Om han ikke imponerte motstanderens trener, så imponerte han i det minste sin egen. Dag-Eilev Fagermo ga tomålsscoreren en lang klem etter kampslutt – og en solid kjærlighetserklæring.

– Klasse. En fantastisk spiller. En fantastisk gutt. Jeg elsker ham. Det er ingen tvil, det har jeg gjort hele tiden. Han vil så mye. Han er et forbilde når det kommer til å stå på og ville dette her. Jeg er redd jeg ikke får beholde ham så lenge, sier Fagermo, som samtidig understreker at Dønnum ikke leverte en prikkfri kamp:

– Jeg tror Aron var litt sliten i dag. Han var litt tung. Det var sesongens første kamp på gress. Det suger nok litt mer krefter. Men det Aron gjør i avgjørende situasjoner er veldig, veldig bra. Han har mer å gå på.

– Det var en slitsom kamp. Det er vanskelig mot Brann på denne banen, litt uvant på gress, innrømmer Dønnum selv.