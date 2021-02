Mistet seieren på overtid av overtiden: − Et hardt slag i trynet

(Manchester United – Everton 3–3) De ledet kampen to ganger, men i det 95. minutt ødela Dominic Calvert-Lewin seieren for Ole Gunnar Solskjær. Og sikret Manchester United en ny kjempeskuffelse på Old Trafford.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De scoret på alle tre skudd innenfor stengene. Et hardt slag i trynet, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

– Når de scorer på kampens siste spark på ballen så er det en skuffelse, slår United-manageren fast.

For Everton ga seg aldri. Et frispark ble banket inn i feltet der til og med keeper Robin Olsen befant seg. United-forsvaret bommet og plutselig var Everton-spissen alene med med David De Gea. Han scoret sitt 13. mål for sesongen med Joshua King i ryggen.

– Jeg ventet bare på en stuss. Jeg visste at jeg ikke ville nå serven, men jeg ventet bak duellen, og jeg visste jeg kunne reagere raskere enn keeperen, sa Calvert-Lewis til Sky Sports. Han mener moral, høyere tempo og taktiske disponeringer fra manager Carlo Ancelotti hjalp Everton til å hente opp Uniteds 2–0- og 3–2-ledelse.

– Vi fortsatte å tro på det, sier Abdoulaye Doucorè som både scoret og la målgivende for Everton. De blåkledde har nå spilt syv bortekamper uten tap - fem seire og to uavgjorte - og viste seg svært seige på Old Trafford også.

Ole Gunnar Solskjærs misset toppen av Premier League-tabellen og kan med Manchester City-seier over Liverpool søndag ligge fem poeng bak naboen med en kamp mer spilt. Solskjær var tydelig misfornøyd etter det doble poengtapet. Han mener 1. omgang med 2–0-ledelse ikke var bra.

– Vi var mye bedre i 2. omgang, sier Solskjær og mener United viste karakter, men at det ikke hjelper når seieren uteblir.

– Vi er på vei mot å bli det Manchester United-laget jeg vil se, sier han.

Men Solskjær & co. er uansett på vei tilbake mot toppen av statistikken for hodescoringer i Premier League. Der har de ikke vært siden Alex Fergusons dager.

Cavani dukket opp på bakre stolpe på et perfekt innlegg fra Marcus Rashford halvveis i 1. omgang. Syv Everton-spillere pluss keeper Robin Olsen var helt utspilt mens 33-åringen dunket inn 1–0 via hodet med det lange svarte håret.

les også Solskjærs 100. Premier League-kamp: – Forhåpentligvis klokere

I 2. omgang fulgte McTominay opp med heading som Evertons svenske landslagskeeper Robin Olsen så absolutt burde tatt.

– Han skled, påpeker Doucouré.

Manchester Uniteds åttende og niende ligascoring med hodet denne sesongen. Cavani har scoret fire av dem. Dermed ligger Solskjærs United som nummer to på listen over hodescoringer denne sesongen. Everton topper med 10.

Ved å hente inn Uruguay-spissen kan United-manageren være i ferd med å løse et problem klubben har stridd med siden gullalderen stoppet i 2013.

CAVANI-HEAD: Edinson Cavani jubler for 1–0-scoringen. Foto: MICHAEL REGAN / REUTERS

les også Voldsomme reaksjoner etter nok en kontroversiell VAR-avgjørelse i Premier League

Bortesterke Everton var så absolutt med. Men lykkes ikke å få inn sine to store sjanser mot slutten av omgangen. Dominic Calvert-Lewin var svært nær redusering, men ballen gikk noen centimeter utenfor.

Etter pausen kom to Everton-scoringer på tre minutter. Abdoulaye Doucorè var sentral på begge. Calvert-Lewin kom seg fri. Innlegget slo United-keeper David de Gea rett ut i feltet der franskmannen på Everton-midtbanen satte ballen rett i mål.

Så tok Doucoré servitørrollen. Ballen ble lagt ut til James Rodríguez. Colombianeren banket ballen ned i hjørnet fra 14 meter.

SOLSKJÆR-JUBEL: Ole Gunnar Solskjær jubler for scoring sammen med Michael Carrick på Old Trafford. Foto: ALEX PANTLING / REUTERS

Evertons snuoperasjon overrasket alle – også Alex Ferguson – iført et stort sort munnbind på tribunen på Old Trafford. Manchester United hadde mistet Paul Pogba med en lårskade før pause, men koblet sakte grepet igjen.

10 minutter før slutt kastet Carlo Ancelotti Joshua King inn på banen for sentrale Doucouré. King scoret i sine to siste kamper for Bournemouth mot Manchester United. Han var involvert da Everton skaffet seg det siste avgjørende frisparket. Alex Tuanzebe fikk gult kort for fellingen av King rett etter han kom inn.

Solskjær-byttet tre minutter på overtid var heller ikke heldig da frisparket ble lempet inn.

King fikk en bra attest fra Everton-manageren etter sine drøye 10 minutter på banen.

– Han kommer inn med energi og gjør det bra, sier Carlo Ancelotti og roser lagmoralen.

Dominic Calvert-Lewin senket onsdag Leeds på bortebane med sin første scoring siden 5. desember. På Old Trafford fulgte spissen opp med scoringen som ga Manchester United et stort skudd for baugen i tittelkampen.