KLARE: Molde-trener Erling Moe og Magnus Wolff Eikrem fotografert mot Vålerenga i juli 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde-Moe: − Bortemålsregelen burde vært skrotet

Trener Erling Moe er klar på at han blir forbannet om Molde skulle bli slått ut av Europa League på bortemålsregelen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han og spillerne forbereder seg til torsdagens «hjemmekamp» mot tyskerne på Villarreals hjemmebane i regionen Valencia.

På VGs spørsmål om han blir forbannet om det hele skulle bli avgjort ut fra Molde-seier 2–1 i Spania og 1–0 seier til Hoffenheim i Tyskland, svarer han et klart ja.

– Ja, da blir vi forbannet. Men vi ønsker å dra herfra med en smultring bakover, sier han foran møtet med laget som er på 12. plass i Bundesliga.

les også Bortemålsregelen gir engelske lag fordel: Ekspert mener regelen burde vært fjernet

Bortemålsregelen er omstridt. Mange mener den er «forhistorisk», og i disse dager fører også nasjonale smittevernregler til at mange lag ikke får spilt i hjemlandet – som Molde.

– Burde bortemålsregelen ha vært droppet nå?

– Sånn som situasjonen er nå og vi ser hvordan det har blitt i en del av kampene, at hjemmebanebiten faller bort, så synes jeg at bortemålsregelen burde ha vært skrotet.

Erling Moe sier at de selvfølgelig aller helst skulle ha spilt hjemme på Aker Stadion.

– Da skulle vi ha ønsket velkommen til 10 minusgrader og litt snø i luften, så vi savner hjemmebanen, sier han til tyske journalister.

les også Dette bruker Solskjær som lokkemat for talentene: – Jeg liker å gi dem sjansen

Hoffenheims Andrej Kramaric har 21 målpoeng på like mange kamper denne sesongen, men kunne ikke spille mot Borussia Dortmund sist helg på grunn av en ankelskade. Ifølge Kicker er det høyst usikkert om han blir klart.

– Jeg har hørt at han ikke spiller. Så da er det greit, sier Fredrik Aursnes om det.

Kramaric scoret for eksempel to mål da Bayern München ble slått 4–1 i høst. Bayern har totalt to tap i ligaen denne sesongen.

Uten kroaten på banen har faktisk ikke Hoffenheim vunnet i Bundesliga denne sesongen. Han ble corona-smittet og var ute i fire ligakamper. På disse fire matchene tok Hoffenheim bare ett poeng.

les også Fransk klubb bød 10 mill. for afrikansk stjerneskudd – Molde fikk ham «gratis»

Molde på sin side har også trøbbel på spissplassen – fordi spillere enten er solgt eller skadet.

– Björn Bergmann Sigurdarson er klar. 90 minutter er kanskje drøyt, men han er klar. Han har sett pigg ut siden han kom til oss, sier Erling Moe om sin nye mann som de hentet fra Lillestrøm for drøyt to uker siden.

Hoffenheim-sjef Sebastian Hoeness mener ifølge tyske medier at de ikke er store favoritter. Slik reagerer Erling Moe på det:

– Jeg liker at han sier at de ikke er store favoritter. Det betyr at han har gjort jobben sin. Vi er et godt lag, men Hoffenheim er favoritt før kampene, fordi de er i sesong, det er ikke vi.

PS: Molde kan ikke dra hjem til Norge – da kommer de i karantene. Derfor blir de i Spania etter kampen torsdag og drar direkte til Tyskland tirsdag.