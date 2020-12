Solskjær beklager etter munnhuggeri: − Jeg gikk kanskje over streken

(Sheffield United – Manchester United 2–3) Ole Gunnar Solskjærs menn fikk en marerittstart da keeper Dean Henderson rotet det til etter fire minutter, men noen nydelige kontringer sørget for Manchester United-seier og en historisk dårlig sesongstart for Sheffield United.

Like før kampslutt fanget kameraene opp de to managerne i munnhuggeri på sidelinjen, etter en sen takling på Marcus Rashford. Med nok et tap øker presset ytterligere på Sheffield United-manager Chris Wilder, som nå har seks poeng opp til laget foran seg og ni poeng opp til sikker plass.

– Jeg beklager. Jeg gikk kanskje over streken med et ord, sier Solskjær i et intervju med Amazon.

– Vi er ferdig med det nå. Vi skal inn og ta oss et glass etterpå, men det var et par sene taklinger jeg reagerte på, sier Solskjær i et intervju med TV 2.

TEMPERATUR: Sheffield United-manager Chris Wilder og Ole Gunnar Solskjær i munnhuggeri etter en sen takling på Marcus Rashford mot slutten av kampen. Foto: Peter Powell / PA Wire

12 strake tap ble det for Manchester United i 1930/1931-sesongen, som frem til nå har vært å anse som den dårligste sesongstarten i engelsk toppfotball. Den gang vant Manchester United i den 13. serierunden.

Sheffield United hadde på sin side spilt 12 kamper før torsdagens kveldskamp, med kun ett poeng så langt. Med et nytt tap ville de dermed skrive seg inn i historiebøkene med den verste sesongstarten i engelsk toppfotball etter 13 kamper, og selv ikke en sluttspurt var nok til å hindre at Manchester United gikk seirende ut av kampen.

Etter 13 kamper står dermed laget til Sander Berge med kun det ene poenget og er helt på bunn av Premier League-tabellen. I historisk sammenheng hadde riktignok Portsmouth to minuspoeng på samme tidspunkt i 2009/2010, men da hadde de vunnet to kamper og spilt én uavgjort.

Manchester United tok på sin side sin tiende strake borteseier i Premier League og er nå bare to poeng bak andreplassen med én kamp mindre spilt.

For første gang fikk Dean Henderson sjansen fra start fremfor David De Gea i en Premier League-kamp hvor de begge var skadefrie. Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær forklarte valget med Hendersons gode form og keeperens kjennskap til laget fra Sheffield, hvor Henderson var på lån de to foregående sesongene.

Det så imidlertid ikke ut til at Henderson var vant med presset som hjemmelaget satte inn fra start. Etter fire minutter ble han taklet av Oliver Burke da han skulle spille ballen ut. Burke fikk sendt ballen ut i feltet, hvor David McGoldrick dukket opp og sendte ballen forbi en sprellende Henderson og i mål.

En marerittstart for Ole Gunnar Solskjær, og like etter ble det også en kraftig nedtur for den andre nordmannen involvert i kampen. Sander Berge tok telling etter et løp og tok seg umiddelbart bak på låret. Nordmannen ble byttet ut og må trolig belage seg på noen uker fra sidelinjen.

TOK LEDELSEN: Sheffield United tok ledelsen etter fire minutter etter en tabbe av Dean Henderson. Foto: Laurence Griffiths/ / POOL GETTY

Sheffield United fikk en stor mulighet til å doble ledelsen etter 16 minutter, men det virket nesten til at John Fleck fikk for mye tid med ballen og skuddet fra 16 meter strøk en halvmeter utenfor.

Derfra og ut handlet det meste om Manchester United. Marcus Rashford satte inn utligningen etter et utsøkt mottak etter 25 minutter og åtte minutter senere sendte Anthony Martial bortelaget i ledelsen etter en fin stikker fra Paul Pogba.

Kampen var snudd og gjestene fra Manchester fortsatte det gode kontringsspillet i andre omgang. Kun fem minutter var gått da de igjen spilte seg gjennom og nok en gang var det Rashford som satte ballen i mål - riktignok et skudd Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale nok burde ha avverget.

SNUDDE KAMPEN: Bruno Fernandes gratulerer Marcus Rashford. Anthony Martial scoret også for Manchester United. Foto: PETER POWELL / X06528

Kampen så ut til å ende med en komfrtabel borteseier, men fire minutter før slutt fikk hjemmelaget ballen i mål. Victor Lindelöf headet en ball i bakhodet til Sheffield United-spiss David McGoldrick, som førte til at ballen føk inn bak en forfjamset Henderson.