STERK DUO: Victor Lindelöf (t.v.) og Marcus Danielson. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lindelöfs makker: Måtte bo hjemme hos mamma

(Sverige-Armenia 3–1) Marcus Danielson (32) visste ikke hvordan det skulle gå med fotballkarrieren. Han måtte bo hjemme hos mamma. Nå ser han ut til å bli stoppermakkeren til Victor Lindelöf (26) i EM.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert 5. juni

Lørdag kveld nikket Danielson inn Sveriges andre mål da Armenia ble slått 3–1 på Friends Arena.

Heldigvis for Danielson fikk han i 2018 sjansen hos Djurgården - og kunne flytte ut fra mamma. Men samtidig begynte han å jobbe deltid hos revisjonsgiganten Ernst & Young. Det var tydeligvis et godt grep: Danielson tok ligagull med Djurgården i 2019 og ble samtidig kåret til beste spiller i Allsvenskan.

I februar 2020 ble han så Djurgårdens mest lukrative salg noen gang da kinesiske Dalian Professional ga rundt 50 millioner kroner.

Han skulle bli 30 før han landslagsdebuterte, men nå ligger det an til at Sveriges midtforsvar i EM kommer til å bestå av Manchester United-stjernen Lindelöf og Marcus Danielson. I generalprøven lørdag kveld spilte de to sammen i 90 minutter.

Svenskene kom helt til kvartfinalen i 2018-VM og kan gå mot et nytt, spennende mesteskap.

Sverige ledet 2–0 ved pause. Emil Forsberg dundret til på frispark til 1–0. Ballen fikk en lei dupp, som lurte den armenske keeperen - som likevel burde ha tatt skuddet.

Danielson gjorde 2–0 etter corner. Han fikk skikkelig treff med pannebrasken, ballen stusset borti en armensk spiller og gikk forbi en utmanøvrert målmann. Det betyr at han står med tre mål på bare åtte landskamper. Som midtstopper.

Sebastian Larsson skulle ha økt til 3–0, men keeper David Yurchenko reddet straffesparket.

I stedet reduserte Armenia til 2–1 i 2. omgang. Robin Olsen reddet det første forsøket, men Vahan Bichakhchyan var der på egen retur og scoret.

les også Bekreftet: Liverpool-stjernen mister EM

Sverige EM-åpner mot Spania om ei uke. Mannskapet som Janne Andersson sendte ut på Friends lørdag kveld, kan være dem som han har tenkt seg i EM-starten.

Marcus Danielson ser altså ut til å ligge i pole position for å holde Victor Lindelöf med selskap i midtforsvaret.

– Han styrket sine aksjer til å spille mot Spania, skriver Expressen lørdag kveld.

Pierre Bengtsson startet som venstreback mot Armenia. Det er uklart om det skyldes skade på Ludwig Augustinsson eller om han kan bli et førstevalg.

les også EM-analysen Gruppe B: Talentene som ble verdens beste og arven etter Åge Hareide

Sebastian Larsson, som fyller 36 år søndag og de siste årene har spilt for AIK, kan komme til å få plass på midtbanen, der Albin Ekdal og Emil Forsberg er selvskrevne (Forsberg var BB lørdag kveld). Larsson spilte 1. omgang, mens Viktor Claesson erstattet ham de siste 45 minuttene.

Alexander Isak (Real Sociedad) og Dejan Kulusevski (Juventus) utgjorde Anderssons angrepsduo fra start mot Armenia. Men Marcus Berg og Robin Quaison markerte seg da de kom inn mot slutten lørdag. Quaison fant Berg, som enkelt satte ballen forbi keeper til 3–1.

– Disse fire kan jeg nesten kombinere på hvilken som helst måte, sier landslagssjef Janne Andersson på TV4.

Henrikh Mkhitarjan spilte ikke for Armenia, som faktisk leder sin VM-kvalifiseringsgruppe.