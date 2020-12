Kommentar

Lærepenge om treneres status: Ikke fritt vilt!

Av Leif Welhaven

Bjarne Bertsen skal ikke trene Viking neste sesong, til tross for utmerkede resultater. Foto: Carina Johansen

Viking-ledelsen bør prise seg lykkelig over Bjarne Berntsens kjærlighet til klubben. 63-åringen hadde fått det lett i retten om han hadde satt seg på bakbeina om trenerskiftet.

Det gikk som det måtte gå da styreleder i Viking AS, Thor Steinar Sandvik, trakk seg etter de siste dagers tumulter i Stavanger. En sentral grunn til at det ikke var noen annen vei ut, handler om at idrettens regler ble brutt da kapitalmakten blandet seg inn på en sportslig banehalvdel.

Der er det klubben som skal ha råderett. Det er ikke ledelsen i «AS-delen» som skal bestemme hvem som skal trene en eliteserieklubb. Og da en klubblegende som Bjarne Berntsen ble uverdig behandlet, tilsa reaksjonene at styreleders avgang var en logisk konsekvens.

Men den betente saken handler om mer enn som så. Den aktualiserer nok en gang spørsmålet om fotballtrenere og jobbsikkerhet.

Bjarne Berntsen hadde tatt Viking opp, og fulgt opp med å vinne NM-gull. Han hadde stabilisert de blå blant eliten igjen, mens overgangsøkonomien så hyggelig ut.

Likevel var beskjeden fra Sandvik & co at de ønsket en annen trenerløsning neste sesong, til tross for at Berntsen hadde kontrakt ut neste sesong.

Her dukker det opp et interessant prinsipiell problemstilling: I hvilken grad er en trener fritt vilt dersom et styre får det for seg at de ønsker et bytte før kontraktstiden er utløpt?

Svaret er at fotballtrenere står langt sterkere juridisk enn det enkelte ledere ser ut til å ha forstått.

En av grunnene til at det er slik, er trolig at tematikken så sjelden blir prøvet fullt ut. Kulturen og kutymen tilsier at det søkes en pragmatisk løsning fra sak til sak, slik at man i praksis betaler seg ut av en knipe for å få det som sjefene ønsker.

Også i Bjarne Berntsen-saken har partene kommet frem til en avtale, slik at vi ikke får noe rettslig etterspill. Berntsen vil ha ro og fokus på sesongavslutningen. Forståelig nok.

Like fullt reiser saken noen sider det er grunn til å dvele med på et overordnet nivå, for trenere har og skal ha bedre beskyttelse enn denne saken viser.

Det normale i fotballen er at trenerne er å regne for midlertidig ansatte, som altså hyres for en definert periode partene er blitt enige om.

Da Viking skrev en trenerkontrakt med Bjarne Berntsen frem til 2021, var det tidsspennet som gjaldt. Han var ikke ansatt «enten frem til 2021 eller til det tidspunktet et styre måtte få noe annet for seg».

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke noe mindre for fotballtrenere enn for andre yrkesutøvere. Det innebærer i utgangspunktet at det må godtgjøres at det er grunnlag for avskjed eller oppsigelse.

For sistnevnte kreves det «saklig grunn». Om vi bruker Berntsen som eksempel, ville det innebære at han måtte ha klart seg markant dårligere enn det som måtte kunne forventes av en Viking-trener, om dette skulle anses godtgjort. Dersom avskjed skulle vært aktuelt, måtte han ha gjort noe virkelig graverende galt.

I Bjarne Berntsens tilfelle er det ingenting som tyder på at Viking engang var i nærheten av å ha et formelt grunnlag for å bytte ham ut som trener ett år før avtalt tid.

At avtalen antyder noe om å vurdere å enes om andre oppgaver det siste året, er ikke det samme som at Viking hadde noen rett til å kreve dette. Følgelig hadde Berntsen trolig hadde en sterk sak om han hadde prioritert å ta det til retten, selv om motparten mener han ikke fikk «sparken».

Nå er vi i den merkelige situasjonen at Berntsen ble enige om en sluttavtale med folk som ikke skulle hatt noen makt til å ta slike valg.

Det er naturlig at Berntsen selv ikke ønsker en eskalert strid, både av hensyn til klubben og hva gjelder belastning for egen del. På samme vis er det isolert sett lett å forstå at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun inngikk forlik med Rosenborg, selv om de var på stø kurs mot en brakseier i retten,

Samtidig er det prinsipielt sett litt synd at vi ikke ser trenere gå foran og ta saken fullt ut når de utsettes for noe uakseptabelt.

Nå må vi håpe at Viking-saken blir en lærepenge, og at det blir lenge til neste gang noen forsøker å utfordre det nødvendige skillet mellom klubbstyret og AS-styrets makt.

Men noen ordentlig respekt for at det ikke bare er å skalte og valte med trenere, og at en kontrakt faktisk er en kontrakt, får vi neppe før en trener virkelig velger å ta kampen helt i mål.

