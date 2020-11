KAMPHANER: David Luiz (nummer to fra venstre) og Dani Ceballos (nummer tre fra venstre) braket ifølge The Athletic sammen på trening. T.v. keeper Emiliano Martinez i forbindelse med kampen mot Manchester City i sommer. Foto: MATTHEW CHILDS / POOL

Arsenal-sjefen jakter på kilden til lekkasje

Mikel Arteta liker særdeles lite godt at en konfrontasjon mellom Dani Ceballos (24) og David Luiz (33) på Arsenal-trening har blitt offentlig kjent.

For mindre enn 20 minutter siden

Arsenal-manageren beskriver ifølge BBC hendelsen mellom de to spillerne som «ingenting» og er opptatt av hvem som har stått bak lekkasjen. Arteta sier at dette vil få «konsekvenser» for kilden.

The Athletic skriver at Luiz slo Ceballos så blodet fløt i forbindelse med en intern treningskamp.

– Jeg liker ikke i det hele tatt at dette kommer ut, sier Arteta ifølge BBC.

– Jeg vil finne ut hvor det kommer fra, og hvis det er tilfelle, så er det fullstendig mot alt jeg forventer fra hverandre, personvernet og konfidensialiteten vi trenger, og det vil få konsekvenser, fastslår Arsenal-sjefen.

Da han skal forklare sin versjon av hendelsen, sier Arteta:

– Trening er veldig konkurransepreget, og ting skjer mange ganger. Disse tingene løses umiddelbart innen laget, og det er ikke mye å si. Det er ikke noe problem i det hele tatt.

Etter at The Athletic’s artikkel om at Luiz slo Ceballos i ansiktet kom torsdag, skrev Ceballos dette på sosiale medier: «FAKE». Altså usant.

Ifølge BBC er det ikke første gang Ceballos skal ha kommet i klammeri med lagkamerater på trening. Kameraene fanget ham i et munnhuggeri med Eddie Nketiah i forbindelse med kampen mot Fulham midt i september.

Luiz kom fra Chelsea i august 2019. Ifølge The Athletic kom hendelsen denne gang etter en tøff takling fra Ceballos.

For Arsenal er søndagens kamp mot Leeds United den siste før møtet med Molde torsdag.

Publisert: 22.11.20 kl. 13:51

