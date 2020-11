PROFIL: Sherida Spitse har vært en sentral figur i Toppserien siden hun ankom før 2018-sesongen. Foto: Jostein Magnusssen

VIF-stjernen Sherida Spitse klar for Ajax

Vålerengas nederlandske midtbaneprofil vender hjem etter inneværende sesong.

Det skriver Vålerenga på sine hjemmesider. Familiære prioriteringer trekkes frem som en av hovedgrunnene.

– Det begynte først og fremst med koronautbruddet. Jeg hadde akkurat spilt kamp med landslaget og da «lockdown» i Europa kom, ble Jolien (Sheridas kone red.anm) og jeg værende i Nederland med våre to barn. Så lenge har jeg aldri vært hjemme med familien i vårt eget hus, og det ga en god følelse, sier Spitse i pressemeldingen.

– Vi dro tilbake til Norge og da vi skulle tilbake en tur til Nederland igjen, sa min sønn Jens «Jeg er så glad fordi vi skal til Nederland». Det påvirket meg mye.

Spitse er en av de aller største profilene i Toppserien. Hun kom til klubben som nybakt EM-vinner foran 2018-sesongen. Hun ble toppscorer i første sesong og kåret til årets spiller i Toppserien i hennes andre. Da tok Vålerenga sølv.

Fra 2014 til 2017 var hun en av LSK Kvinners viktigste spillere. Fra 2014 til 2016 ble hun både serie- og cupmester med gultrøyene.

Hun har også vunnet den hjemlige ligaen i Nederland med FC Twente.

– Hun etterlater seg et stort fotavtrykk her. Når Sherida som kaptein og lederskikkelse drar etter sesongen vil jo det også bety at andre spillere vil kunne blomstre i hennes sted, slik at den gode utviklingen og reisen videre vil fortsette med nye fremadstormende ledertyper, sier sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem.

