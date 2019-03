Skadesmell i sliteseier: Manchester City legger press på Liverpool

(Bournemouth − Manchester City 0-1) Manchester City har tatt over ligaledelsen i Premier League, i hvert fall enn så lenge. Men overtakelsen kommer med en bismak.

For manager Pep Guardiola, som allerede har nøkkelspiller Fernandinho ute med skade, ble tvunget til å ta av både Kevin De Bruyne og John Stones i seieren mot Bournemouth.

De Bruyne fikk en føling etter å ha spilt en pasning like før hvilen. Stopper Stones ble tatt av bare minutter ut i omgang nummer to. Guardiola sier det dreier seg om skader på musklene, ifølge BBC.

– Det er et problem fysisk å spille 25 kamper på 93 dager. Vi har ikke tid til å la spillerne komme seg til hektene igjen, sier City-manageren.

Om Guardiola depper over de to skadene, kan han i det miste smile for en seier og foreløpig serieledelse. Etter 1–0-seieren mot Bournemouth har lyseblåtrøyene fra Manchester 71 poeng, to mer enn Liverpool, som på sin side kan ta tilbake ligatoppen om laget slår Everton borte søndag.

Mot et svært defensivt innstilt Bournemouth satt seieren langt inne for Manchester City lørdag. Som mot West Ham i forrige runde «eide» City ballen, men laget slet med å skape mange store sjanser.

Avgjørelsen kom ti minutter ut i andre omgang, da David Silva fikk to sjanser til å slå en pasning innenfor feltet til Bournemouth. Den siste fant veien til innbytter Riyad Mahrez, som fra skrå vinkel overlistet Artur Boruc.

– Det er en smal bane, og mot en 5–4–1-formasjon er det ikke enkelt å spille, men jeg synes vi gjorde det bra i den første omgangen. Den andre var også god, men det viktigste var å unngå kontringer mot og selv å score, sier matchvinneren ifølge BBC.

Kampbildet forble uendret frem til det gjenstod et kvarter. Da begynte hjemmelaget å presse adskillig høyere, uten at det ga resultater for Joshua King & Co.

Istedenfor var Manchester City nærmere 2-0 enn Bournemouth var 1-1, men hverken Sergio Agüero, Raheem Sterling eller Mahrez maktet å overliste Boruc på sine forsøk.

1-0 betyr til Manchester City betyr at laget legger press på Liverpool, som nå må slå Everton borte for å ta igjen serieledelsen. Bournemouth blir på sin side stående på 34 poeng, noe som holder til en 12. plass etter at laget har spilt 29 kamper.

– Liverpool spiller i morgen. Vi får bare vente og se, men det er en lang vei å gå, sier Mahrez.

