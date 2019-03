Norske Colin (18) trener med City-stjernene: – Klar for A-lagsfotball nå

LILLESTRØM (VG) U19-landslagsspiller Colin Rösler (18) har den siste tiden trent mye med Manchester Citys A-lag. Han har håp om å kjempe seg til en plass i stallen til gigantklubben.

– Vi har trent med dem ganske mye i det siste. En fantastisk opplevelse hvor vi lærer ufattelig mye. Jeg får jo trent med de beste i verden, forteller tidligere Manchester City -spiller Uwe Röslers midtstoppersønn når han møter VG etter U19-landskampen mot Danmark forrige uke.

Rösler forteller at mye trening med A-laget i Norge kontra England er en forskjell. Han forteller at han trener én gang i uken, eller hver andre uke, sammen med A-laget, og mer når det er internasjonale samlinger for landslag.

– Jeg prøver å se hva de i min posisjon gjør. Det er nivået jeg vil opp til. Så er det jo ganske god læring og prøve å hindre kanskje verdens beste spiss i Agüero i å score mål, forteller 18-åringen som legger til at han også har spilt med Eliaquim Mangala som stopper-partner for U23-laget.

I PAPPAS FOTSPOR: Colin Röslers far Uwe har hele 152 kamper for Manchester City og står bokført med 50 scoringer for klubben. Her fra et intervju med VG i april 2018. Foto: Nina Eirin Rangøy

Guardiola følger med

Colin Rösler ble sommeren 2018 flyttet opp fra U18-stallen til reservelaget til Manchester City. I sesongen 2018/19 har han fått 12 kamper for reservelaget som spiller i Premier League 2.

Nordmannen har i fire av hans siste fem kamper for Manchester City vært kaptein for de blåkledde, som nå ligger på 8. plass i ligaen.

Rösler forteller at den meritterte manageren for A-laget, Pep Guardiola, følger mye med på reservelaget.

– Han pleier å se alle kampene våre og er interessert i reservelaget. Så er det opp til oss å vise oss frem i de kampene han ser, og ikke minst når vi får mulighet til å trene med A-laget. Vi må bevise hvor gode vi er, og hvorfor akkurat vi burde få en plass i A-stallen, sier Rösler og forteller at Guardiola nesten aldri stopper spilløvelser for å gi beskjeder.

– Han har forandret fotballen. Det er alltid noe han ser i motstanderen som vi kan utnytte. Spillerne blir bedre under ham, sier 18-åringen som trekker frem hans gode kamerat Phil Foden som eksempel. De har spilt sammen siden han kom til de blåkledde som 10-åring, frem til Foden tok steget opp til A-lagstroppen.

KAPTEIN: Colin Rösler spilte de siste 45 minuttene for Norges U19-landslag mot Danmark U19 i LSK-hallen 27. februar. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN, VG

Håp om Premier League-spill

18-åringen fremstår som offensiv, men samtidig tålmodig i uttalelsene sine angående hans målsettinger. Han er klar på at han kan ende opp med utlån til en annen klubb enn Manchester City, og ser ikke på det som en nedtur.

– Det er jo naturlig når at jeg som City-spiller skal prøve å kjempe om en plass i A-stallen her. Det blir tøft, men det er der håpet er, og det som jeg trener hver eneste dag for å oppnå, sier han bestemt.

Manchester City vant Premier League forrige sesong, og er i årets sesong i førersetet for å vinne ligaen igjen. I februar vant Manchester City ligacupen, og skal i denne måneden spille kvartfinale mot Swansea i FA-cupen og åttedelsfinale i Champions League. Den viktige innspurten gjør Rösler ikke tror at han tas ut i en kamptropp allerede i vår.

– Best langs bakken

Men Rösler er klar på at han ikke kan bli for lenge på U23-nivå. Det selv om det er for Manchester City.

– Jeg tror nok jeg må ta det neste steget snart. Enten til sommeren eller i januar vil det nok være naturlig for meg å spille A-lagsfotball. Jo lenger jeg blir i en U23-stall, jo vanskeligere blir det å komme seg inn på et A-lag.

– Hvor ser du for deg å spille dersom det ikke blir City?

– Da blir det nok utlandet. I lavere divisjoner i England er ballen mye i lufta, mens i Tyskland, Belgia, Nederland og andre land går det mer langs bakken. Det passer meg best, forklarer Rösler.