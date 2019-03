SPANSK PALMESUS: Lars Lagerbäck har tatt med landslaget til Oliva utenfor Valencia. Lørdag kveld åpner EM-kvaliken mot Spania. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Halvannet år siden Tyskland-marerittet: – Spillerne har respondert fantastisk

OLIVA (VG) Spania på et kokende Mestalla i Valencia. Lørdagens EM-kvalikåpning kunne ikke blitt tøffere. For halvannet år siden ble Norge knust 6–0 av Tyskland. Mellom ligger landslagets beste resultatmessige sesong på 89 år.

Publisert: 19.03.19 05:24







Lars Lagerbäck frykter ikke reprise av Tyskland-marerittet i Stuttgart.

– Vi er et mye bedre organisert lag (sammenlignet med den gang), svarer Lagerbäck på VGs spørsmål.

Norge ble rundspilt etter alle fotballkunstens regler den septemberkvelden i 2017. VM-vinneren fra 2014 herjet. Nå venter verdensmesterne fra 2010.

– Vi har definitivt kommet et godt stykke videre fra 2017. Spillerne har respondert fantastisk, mener han.

les også Martin Ødegaard skjermes fra spanske medier

– For oss handler det om å tro på dette og orke å jobbe i 90 minutter. For vi kommer til å få det veldig, veldig hardt. Hvis vi kommer opp på et normalt mentalt nivå, tror jeg vi skal gjøre en ganske bra kamp. Da vil vi være betydelig bedre enn vi var mot Tyskland, spår Lagerbäck foran åpningen av den ordinære EM-kvaliken på Mestalla.

– Men vi kan likevel tape om vi har utur, mener svensken og minner om at Spania scoret tre mål fra distanse da VM-finalist Kroatia ble knust 6–0 i Nations League.

Norge opplevde suksess med gruppeseier to nivå lavere i turneringen.

Norges EM-kvalik 23. mars: Spania (b) 26. mars: Sverige (h) 7. juni: Romania (h) 10. juni: Færøyene (b) 5. september: Malta (h) 8. september: Sverige (b) 12. oktober: Spania (h) 15. oktober: Romania (b) 15. november: Færøyene (h) 18. november: Malta (b) Vis mer vg-expand-down

Mandag kveld sto 70-åringen for det meste med hendene i kors ni mil sør for Valencia. De syv første spillerne på samling kjælte med ballen ute på den perfekte treningsbanen. 16 plussgrader og en liten vind strøk i palmene rundt det innleide treningsanlegget der Norge frem til torsdag skal finpusse relasjonene.

Sjekk hva Lagerbäck sier om Sergio Ramos.

Spania leverte ingen strålende høst etter VM-fiaskoen i Russland. Det ble tap for både England og Kroatia. Men variasjonene var store.

– Slapper du av mot en slik motstander, er risikoen stor for baklengs, minner Lars Lagerbäck om.

Heller ikke TV 2s ekspert Jesper Mathisen frykter at Norge skal bli kledd fotballmessig nakne ved Middelhavets strender lørdag kveld. I seksmålstapet i Tyskland ble Norge strippet for det meste.

– Situasjonen er i høyeste grad en annen nå etter gode resultater i 2018. Norge møtte ikke i all verden til motstand, men Lagerbäck har fått struktur på laget. Det er blitt vanskeligere å score mål på Norge, mener Mathisen og fortsetter:

les også Ingen Sander Berge for Norge – Lagerbäck tok ut debutant

– Fra utsiden ser du en klar forskjell på stoltheten og selvtilliten.

Norge har bygd seg opp mot nasjoner som Kypros, Slovenia og Bulgaria. Sist sommer takket Lagerbäck bestemt nei til å møte verdensmester Frankrike i Paris, men valgte i stedet svakere VM-nasjoner som Australia, Island og Panama – og slo dem alle sammen.

TV 2-Mathisen tror likevel Norge ryker på et nederlag i åpningskampen. Men at det ikke skjer med et brak – som i Stuttgart.

– Jeg tror det blir tap. Lagerbäck sier at Norge vinner én av 10 kamper mot Spania, men jeg tror mer vi er på én av 25. Kampen mot Sverige neste tirsdag blir langt viktigere. Da møter Norge et lag det er fullt mulig å slå.

Forrige gang Norge møtte en toppnasjon på bortebane i mars måned gikk det helt galt. Seks av dagens spillere startet da Norge tapte 5–1 for Kroatia en sur lørdagskveld i Zagreb for tre år siden. Per-Mathias Høgmos Norge tapte 2–1 for Italia i den avgjørende kampen i den forrige EM-kvaliken. Heller ikke Egil Olsen, Åge Hareide eller Nils Johan Semb ledet landslaget til seire på bortebane mot de absolutte toppnasjonene i tellende kamper.

– Vi vet hva skal gjøre i en slik kamp. En nøkkel er at vi aldri skal «gå oss bort» når vi havner i én mot én-situasjoner. Vi får problemer med en gang vi åpner en luke i vårt lag. Den store utfordringen for spillerne er både å være aggressive og smarte, mener Lars Lagerbäck. Han vet at det alltid finnes en liten mulighet for sensasjon.

Norge har klart å komme til kun ett av 14 mulige sluttspill siden EM ble innført i 1960. På nøytral bane i Rotterdam i 2000 scoret Steffen Iversen Norges hittil eneste scoring i et EM-sluttspill. Det ga seier. Mot hvem?

Spania.