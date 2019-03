INGEN MIKROFON: Discoverys forslag om å ha mikrofon på RBK-trener Eirik Horneland (t.h), dommer Ola Hobber Nilsen og Molde-trener Erling Moe fikk ikke gjennomslag. Foto: NTB Scanpix

Discovery ville ha mikrofon på spiller eller trener i Mesterfinalen – fikk nei

Rettighetshaver Discovery foreslo å ha mikrofon på trenerne og dommeren under Mesterfinalen søndag, men fikk nei fra både Molde, Rosenborg og Norges Fotballforbund.

Publisert: 15.03.19 09:05







– Vi laget en lang liste som vi delte med fotballforbundet og klubbene. Det er mange grep vi tenkte kunne være morsomme å teste ut, sier Erling Finsrud, innholdssjef i Discoverys sportsavdeling, til VG.

Søndag møtes Rosenborg og Molde i Mesterfinalen på Ullevaal Stadion, et møte mellom forrige sesongs serievinner og serietoer, som sparker i gang den norske fotballsesongen i 2019.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

I den forbindelse ønsket rettighetshaver Discovery å teste ut nye grep for å bedre tv-opplevelsen for seerne.

Ett av forslagene var å teste ut å ha mikrofon på en eller flere spillere, trenere og dommeren.

les også Ranheims nye grep: Lønnshopp og «five year plan»

Forslaget ble nedstemt i samtalene med Norges Fotballforbund og klubbene.

– Vi visste det ville bli vanskelig å få gjennomslag for mange nye ting, men vi tenkte at Mesterfinalen var en god anledning å prøve ettersom det ikke er en serie- eller turneringskamp. Det oppfattes kanskje som for radikalt, sier Finsrud.

Discovery testet å ha mikrofon på en trener i treningskampen mellom Mjøndalen og Vålerenga i vinter:

– Mjøndalen er en lavterskelklubb og er med på mye, men ikke alle de andre klubbene er like villige. Det er ikke noen «hard feelings» fra oss på det. Vi forstår at de må være i komfortsonen under kamp, sier Finsrud.

Rosenborg: – For forstyrrende

Trond Alstad, kommunikasjonssjef i Rosenborg, sier trønderne forstår at Discovery ønsker å gjøre ting for å bedre TV-opplevelsen.

– Vi vurderte forslagene sammen med hovedtreneren, men akkurat det med mikrofon vurderte vi som et for forstyrrende element for oss under kampen. Det handler om å holde riktig fokus, sier Alstad til VG.

les også RBK-spilleren satt ut av spill i hele vinter: - Tunge dager

Per Lianes i Molde Fotballklubb skriver i en SMS til VG at de ikke ønsker å kommentere noe utover det som er bestemt i fellesskap via NFF.

I august satte amerikansk TV mikrofon på keeper Brad Guzan under en treningskamp. Se hvordan praten mellom keeperen og TV-kommentatorene gikk:

Norges Fotballforbund sier de så positivt på forslagene fra Discovery, men noen ting ble begrenset av regelverket.

– I utgangspunktet er det ikke lov å ha mikrofon inne i teknisk område (ved benkene) i henhold til regelverket, sier Jon Jamessen, mediesjef i Norges Fotballforbund, til VG.

– Vi snakket med klubbene om hva vi kunne få til. Vi er opptatt av å forsøke å gi publikum og tv-seerne en god opplevelse.

Fikk reaksjoner etter kamera på dommer

Også forslaget om å ha mikrofon på dommeren viste seg å bli stoppet av regelverket ifølge dommersjef i NFF Terje Hauge til VG.

– Reglene til IFAB (den internasjonale dommerforeningen) er slik at det ikke er lov til å dele lyd fra dommerne i offisielle kamper, sier dommersjefen.

Under en Eliteserie-kamp på Åråsen i juni 2015, ble det gjort et eksperiment da dommer Ola Hobber Nilsen hadde på seg en spesialvest med kamera under kampen. Dette skal FIFA (det internasjonale fotballforbundet) og IFAB ha reagert på i etterkant.

– Vi fikk en tilbakemelding fra dem at det ikke er lov, sier Hauge.

Han sier de må være lojale mot IFAB og FIFA når reglene er som de er i tilfelle et brudd på reglene kan få konsekvenser for norske dommere som dømmer internasjonalt.

– Vi er veldig positive til å utvikle konseptet og prøve nye ting, men per nå må vi forholde oss til reglene. Så må vi se om vi kan gå opp veien for å få til slike ting ved å undersøke nærmere hva som er mulig og ikke mulig, sier Hauge.

les også Selvkritisk Bendtner i VG-intervju: - Ikke akseptabelt

Tester nye kameragrep

Noen av forslagene fikk Discovery gjennomslag for i samtalene med NFF og klubbene.

Blant annet skal kameraene få lov til å følge med inn i garderoben i noen minutter når de ankommer stadion på søndag. I tillegg vil det bli testet et helt nytt grep med videobilder i en eventuell straffekonkurranse.

– Vi skal teste ut et kamera som befinner seg på motsatt banehalvdel av der straffene blir tatt. Kameraet skal holde seg bak spillerne uten å forstyrre dem, sier Jamessen.

Et slikt type grep er ikke lov i henhold til internasjonale regler og hadde ikke kunne vært gjennomført i en internasjonal kamp.

– Der er det kun lov med et såkalt «spidercam» som henger over spillerflaten. Nå er Mesterfinalen en nasjonal kamp, så da har vi mulighet i henhold til regelverket å teste ut noe nytt for å se om det blir gode tv-bilder, sier Jamessen.