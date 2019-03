Gauseth hevder å ha avslørt «Leo» og Hansen

CONSTO ARENA (VG) Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (34) mener Vegard Hansen (49) og Øyvind «Leo» Leonhardsen (48) driver med skuespill overfor spillerne.

I podkasten «Heia Fotball» påsto Christian Gauseth at trenerduoen har gått inn i hver sin rolle: Hansen er snill «good cop», mens Leonhardsen er hard «bad cop».

Under VGs besøk på nylig omdøpte Consto Arena i Nedre Eiker utdyper Mjøndalen-profilen utsagnet.

– Det er helt tydelig at de har et skuespill. Leo er «bad cop». Han er stort sett veldig streng, frempå og kvass med alle. Han søker konflikt. Vegard er den «faderlige, legger hånden rundt skulderen»-typen. Det er veldig tydelig. Det er avslørt i spillergruppen, sier Gauseth og gliser.

Suksessformel

34-åringen gleder seg til sesongstart. Det gjør også Hansen og Leonhardsen. Sistnevnte begynte som assistent i fjor, og var med på opprykk i sin første sesong. Nå er der bare halvannen uke til Mjøndalen eliteserieåpner med lørdagskamp borte mot Vålerenga på Intility Arena.

– Jeg liker at trenerne stiller krav. Det er veldig velkomment. Jeg liker utfordringen som Vegard og Øyvind gir oss, forteller Gauseth, før «Leo» avviser at han bevisst har tatt på seg en «bad cop»-rolle.

– Ha-ha. Nei. Men det er viktig å stille krav til guttene av og til. Det er jo det, sier den tidligere landslagshelten til VG.

Leonhardsen jobbet i Stabæk med hovedansvar for bæringenes talenter før han skrev under for Mjøndalen. I begge roller har 48-åringen stilt klare krav.

– Jeg prøver å være krevende, men også støttende og motiverende. Det er en lett blanding. Det viktigste for meg er at det blir kvalitet i alt vi gjør, er måten «Leo» beskriver sin egen trenerstil.

– Hvordan synes du Mjøndalen-gruppen fungerer?

– Veldig bra. Det er en samlet gruppe med spillere som gjør alt dem kan. Innsatsen er kjempebra. Vi har jobbet hardt i vinter. Jeg syns ting ser bra ut. Det kribler nå. Det blir tøft på alle måter, men vi gleder oss.

les også Reagerer på at RBK presenterer laget i 4-3-3: – Veldig spesielt når det ikke stemmer

– Vaktbikkje

Ansvarsfordelingen på Mjøndalen-feltet virker klar. Leonhardsen er mest aktiv, mens Hansen observerer og gir instrukser mellom ulike øvelser og spillsekvenser.

Det trives hovedtreneren godt med. Hansen er glad for at assistenten hans er ivrig.

– Siden Hans Erik Ødegaard var her, har vi ikke hatt en ordentlig vaktbikkje før Leo kom. Han er veldig på når det gjelder detaljer, og jobber med enkeltspillere. Det gjør at jeg kan trekke meg tilbake og ikke «bruke meg opp» med masse kjefting. Det synes jeg er veldig deilig, forteller Hansen til VG.

Han kjøper likevel ikke Gauseths skuespill-beskrivelse av trenerduoen fullt ut.

– Leo har vært kjempeflink etter at han kom. Han er veldig ivrig og engasjert. Så jeg skjønner litt hva Gauseth mener, men Øyvind er bare snill og god. Han vil alle det beste, sier Hansen, som får ros av spissveteran Olivier Occean (37).

– Jeg forstår hva Gauseth mener – men begge er gode trenere. De er tydelige på hva de ønsker. De er flinke til å finne forskjellige øvelser hver eneste dag, forteller 37-åringen.

– Er Leo litt strengere enn Hansen?

– Ha-ha. Kanskje litt. Men det er sånn det skal være.