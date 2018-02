ETTERTRAKTET: Nicklas Bendtner, Rosenborgs spiss, skal være ønsket i utlandet, ifølge danske medier. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ekstra Bladet: Bendtner jaktes i utlandet

Publisert: 26.02.18 22:40 Oppdatert: 26.02.18 23:47

En kinesisk klubb er ute etter Nicklas Bendtner (30), hevder Ekstra Bladet. Dermed kan han forsvinne fra Rosenborg i løpet av onsdagen.

Den danske avisen skriver at den kinesiske klubben Beijing Guoan skal være svært lystne på Bendtner og forbereder et stort bud. Det må isåfall skje fort. Overgangsvinduet i Kina stenger onsdag 28. februar.

Det er lagets tyske trener Roger Schmidt, tidligere trener i Bayer Leverkusen og Red Bull Salzburg, som drar i trådene for å få Bendtner til Asia, melder Ekstra Bladet .

– Jeg kommenterer ikke rykter om overganger, sier Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg, til VG.

Bendtners kontrakt med Rosenborg strekker seg ut 2019-sesongen.

Kjøpekraftige klubber

Kinesiske klubber har vist økonomiske muskler på overgangsvinduet de siste årene. Senest mandag hentet Dalian Yifang Yannick Carrasco og Nico Gaitan fra Atletico Madrid, mens Carlos Tevez hadde en ukeslønn på rundt 650.000 kroner i Shanghai Shenhua, ifølge Forbes .

Dermed er spørsmålet om Rosenborg kan avstå et kjempebud fra Kina og om Bendtner lar seg friste av tilbudet fra Beijing Guoan, ifølge Ekstra Bladet.

Bendtner skal kunne motta en månedslønn på 2,6 millioner kroner etter skatt - mens han ligger på rundt fem millioner kroner i årslønn i Rosenborg.

En positiv side med å bli i Rosenborg er at det er VM til sommeren og dansken er garantert spilletid for trønderne tross at Alexander Søderlund er tilbake på Lerkendal .

Nysingel

Bordeaux og tyrkiske klubber har vært koblet til Bendtner tidligere i vinter.

– Dere har stilt meg dette spørsmålet veldig, veldig mange ganger. Som jeg har sagt tidligere, så forventer jeg å bli i Rosenborg en ny sesong, sa Bendtner for en måned siden til VG .

30-åringen har trøblet med et vondt kne den siste tiden, men var tilbake i full trening før helgen.

– Det var en riktig beslutning å ikke trene normalt i forrige uke. Nå kjennes det mye bedre og jeg er klar til trene for fullt, sa han til RBKs nettsider nylig.

Ekstra Bladet hevder at Bendtner også er nysingel. Kjæresten Natasja Madsen har endret sin Facebook-status til «singel» og Bendtner har slettet alle bilder av Madsen fra sin Instagram -profil.

Bendtner kom til Rosenborg i mars 2017 som et stort sjokk fra Nottingham Forest. Tidligere har spissen vært i Juventus, Arsenal, Wolfsburg, Sunderland og Birmingham. Han står med 79 landskamper og 30 mål for Danmark.

PS! Tidligere mandag kom det fram at Ohi Omoijuanfo hadde takket nei til et tilbud fra Kina. Fredag kom Lars Sætra hjem til Strømsgodset etter opphold i Kina.