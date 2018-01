FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen har uttalt seg om den mulige russiske fotballdopingen. Russerne raser. Foto: Jostein Magnussen

Russlands fotballforbund klager Svendsen til FIFA: – Har ikke forsøkt sivilisert dialog

Publisert: 28.01.18 10:49

FOTBALL 2018-01-28T09:49:31Z

Det russiske fotballforbundet har innrapportert den norske fotballpresidenten Terje Svendsen til FIFA.

Det bekrefter den fungerende russiske fotballpresidenten Aleksander Alajev til nettsiden championat.ru .

Fotballpresident Terje Svendsen sa i et intervju at FIFA bør vurdere å utestenge Russland fra sitt eget VM. Det fikk russerne til å rase.

– Jeg beklager at våre norske kolleger tillot seg slike absurde uttalelser og ikke engang forsøkte å inngå en sivilisert dialog, sier Alajev.

– Vi kan ikke tillate at en kaster en slik skygge på russisk fotball. Derfor har vi meldt saken inn for FIFAs etikkutvalg med anmodning om en gransking av presidenten i det norske fotballforbundet.

Russlands fotballpresident peker på at man bør følge «fair play»:

– Fair play handler ikke bare om oppførselen til spillerne på banen. Fair play er sport uten politikk, uten diskriminering. Først og fremst handler Fair Play om respekt for hverandre, sier Alajev til championat.ru.

Det var i et intervju med Morgenbladet at Terje Svendsen sa at «om varslerens informasjon stemmer, bør vi vurdere å utestenge Russland fra deres eget VM».

Varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som VG i desember hadde et eksklusivt intervju med, har sagt at også fotball var en del av det statlige dopingprogrammet. FIFA (det internasjonale fotballforbundet) har bedt om opplysninger i saken.

Terje Svendsen krevde i intervjuet at vi må få et svar på hvor mange russiske fotballspillere som har vært involvert i dopingen.

Da det ble kjent for ei drøy uke siden at russerne vurderte å melde Svendsen inn for FIFA, sa han dette til VG:

– Vi har påpekt viktigheten av å få fakta på bordet i hvorvidt fotball var en del av organisert russisk doping. Videre har vi uttalt at en utestengelse bør vurderes mot det russiske laget på lik linje med andre idretter, men at det avhenger av omfanget og av hvor mange av dagens spillere som eventuelt har vært involvert.

– Det er uttalelser jeg står for, og vi (i NFF) forventer at FIFA vil orientere nærmere om hva slags informasjon de sitter på, la Svendsen til.

NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik opplyste til VG lørdag at de ikke har noen nærmere kommentar til at russerne nå har gjort alvor av å klage inn saken.

Den russiske fotballpresidenten beklager at de har måttet gå til det skritt å klage saken inn for FIFA.

– Vi håper på en rettferdig gransking fra FIFAs side. Vi forbeholder oss også retten til å beskytte vårt omdømme på annen måte, sier Alajev, uten å spesifisere hva han mener med det.