Sjokkert Solskjær etter pinlig cup-exit: - Det er fortjent, det er det verste av alt

Publisert: 02.05.18 19:53 Oppdatert: 02.05.18 20:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-02T17:53:52Z

(Skeid - Sandefjord 3–0, Brattvåg - Molde 1–0 eeo.) Sandefjord brukte seks ligakamper på å sparke treneren - og to runder på å ryke ut av cupen. Også Molde røk sensasjonelt ut av cupen onsdag.

– Jeg er veldig skuffet, nesten sjokkert. Det er fortjent, det er det verste av alt. Hadde det ikke vært for Andreas Linde, hadde vi sluppet inn flere, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til NRK .

Han hadde akkurat sett sitt Molde bli slått ut av 2. divisjonslaget Brattvåg. Daniel Stensøe ble eneste målscorer da han kranglet ballen over målstreken etter en corner på tampen av den første ekstraomgangene.

Det er Brattvågs andre cupbombe på tre sesonger. For to år siden tok laget skalpen på Aalesund. På den andre siden må Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap helt og holdent konsentrere seg om Eliteserien.

– Skal det være mulig?

– Nei, det skal jo ikke det. Men når 2. divisjonslag møter Eliteserie-lag, så skjer det jevnt og trutt. Cupen i Norge er spesiell, og over en tiårsperiode er det sjeldent at et lag ikke har røket noen år, sier Kjetil Rekdal til VG.

Eurosport-eksperten fulgte med på Brattvåg-kampen med et ekstra godt øye ettersom hans egen sønn, Niklas, spiller på Brattvåg.

– Jeg visste at Brattvåg var et bra lag, og at de kunne skape trøbbel. Det samme med Skeid, sier Rekdal.

Pinlig Sandefjord-exit

For også Skeid sørget for at et Eliteserie-lag må følge resten av cupen fra sidelinjen.

Ting går ikke på skinner for Sandefjord for tiden, og vondt ble til verre for laget fra hvalfangerbyen da de gjestet Oslo-laget Skeid i cupens andre runde. Det endte med hele 0–3 i sekken og en pinlig cup-exit.

Tromsø i trøbbel: Følg ekstraomgangene her!

På Nordre Åsen var 2. divisjonslaget ledet av Tom Nordlie fullt på høyde med dumpekandidaten i Eliteserien fra start, og etter halvspilt førsteomgang fikk hjemmelaget betalt.

Moa Mahnin slo frisparket fra bak i banen mot mål, Ayoub Aleesami stusset ballen over en utrusende Ingvar Jónsson i Sandefjord-buret, og 22-åringen, for øvrig lillebroren til landslagsaktuelle Haitam, kunne juble for scoring.

Rødt kort

Et tamt Sandefjord gjorde to bytter til pause, og med Håvard Storbæk og Flamur Kastrati inne på banen så bortelaget mye friskere ut. Da var ekstra dumt for hvalfangerne at Jónsson forhindret nok et Skeid-mål på kontring ved å bruke hendene utenfor sekstenmeteren.

Rødt kort, og selv om reservekeeper Eirik Holmen Johansen entret banen uten at noen gikk ut (det tok ett minutt før Sandefjord tilsynelatende skjønte at noen måtte byttes ut), måtte bortelaget avslutte kampen med 10 mann den siste halvtimen.

Det utnyttet Skeid seg av. Mustafa Hassam Ahmad kontret inn 2–0, Mesüt Can prikket en straffe i krysset til 3–0 - og Skeid er videre til cupens tredje runde på bekostning av Tom Nordlies gamleklubb Sandefjord.

Cupresultater med eliteserielag involvert: Arendal – Start 0–3, Bergsøy – Kristiansund 0–6, Brattvåg – Molde 1-0, Fredrikstad – Odd 1–3, Harstad – Bodø/Glimt 2–5, Lysekloster – Haugesund 1–2, Skeid – Sandefjord 3-0, Sotra – Brann 0–4, Steinkjer – Rosenborg 0–5, Valdres – Strømsgodset 1–3, Ørn Horten – Sarpsborg 0–6, Senja – Tromsø 0–1 eeo.

PS: Vålerenga og Ranheim gikk videre tirsdag, mens Lillestrøm (møter Lørenskog) og Stabæk (møter Moss) spiller torsdag. Tredje runde spilles om én uke, den 9. mai.

Denne artikkelen handler om Fotball-NM

Sandefjord Fotball