Orry Larsen sikret ny Brann-seier: – Har vært frustrerende!

Sigurd Skjefstad

Publisert: 29.04.18 20:02

FOTBALL 2018-04-29T18:02:01Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Brann 0–1): Innbytter Petter Orry Larsen var forbannet over nok en gang å måtte starte på benken. Svaret han ga, gleder trener Lars Arne Nilsen.

– Det smakte godt! Vi tar ikke drøss av trepoengere med spill som dag, men slike kamper vinne de som er sterke i hodet, sier Peter Orry Larsen.

Selv med midtbanekollega Fredrik Haugen ute med skade, måtte Orry Larsen starte på benken - slik han har hatt for vane for Brann etter overgangen fra Aalesund før fjorårssesongen.

Men etter en første omgang helt uten målsjanser til noen av lagene, valgte Brann-trener Lars Arne Nilsen å sette innpå 29-åringen for Haugen-erstatter Amer Ordagic.

Mot Stabæk i forrige hjemmekamp scoret han som innbytter etter bare ti minutter på banen. Mot Sandefjord holdt det med fem: En stadig mer opplagt Gilbert Koomson snurret rundt med en tilsvarende mer svimmel El-Hadji Gana Kane på høyrekanten, og slo inn foran mål der Larsen knallet ballen i nærmeste hjørne fra rundt 12 meter.

– En lojal mann

– Jeg har følt meg bra, så det har vært frustrerende ikke å få spille så mye som jeg ønsker. Men med mange kamper på kort tid, gjelder det å ha en bred stall, sier Orry Larsen, og viser dermed også med snakketøyet hvorfor trener Nilsen setter så pris på han.

– Han er en lojal mann, en garderobe-mann. Han har vært god lenge og var skuffet over ikke å få starte, men svarte med å score mål og spille bra, sier Nilsen til VG.

Målet var nok til å gi Brann seieren mot et Sandefjord som faktisk ikke spilte seg frem til en eneste målsjanse.

Ventet på hverandre

Det var i det hele tatt to svært avventende lag som brukte hele førsteomgangen på se om det andre laget ville blottlegge seg. Sandefjords fungerende hovedtrener Geir Ludvig Fevang var tydelig opptatt av å stramme opp bak etter ni baklengs på de tre siste seriekampene, og la laget lavt i en 3–5–2-formasjon som ofte så mer ut som 5–3–2.

Brann tok heller ikke ansvar for underholdningen på fremmed gress, og overlot stort sett til vingene Gilbert Koomson og Ludcinio Marengo å skape noe for egen fot.

Det skjedde imidlertid ikke - og lagene gikk til pause uten å ha skapt annet enn en rekke lite minneverdig øyeblikk.

Kontant fra Orry Larsen

For de som ventet mer underholdning i annen omgang, så det lyst ut da Peter Orry Larsen satte inn 1–0 etter bare fem minutter.

Men selv om hjemmelaget nå måtte frem, ville det seg ikke mot gjestenes svært solide forsvarsmur. Brann lå kontrollert, stanget unna det som var, og var faktisk nærmere 2–0 da innbytter Henrik Kjelsrud Johansen skjøt rett i blokka fra kort hold.

– Vi var solide, og først og fremst det. Planen var å komme inn mer bak dem, men vi maktet ikke. Det har vært en tøff uke med tre kamper, hvorav to borte, og nå kom vi rett hit fra Trondheim (seier borte mot Ranheim onsdag ) og møtte et lag med ny trener. Vi visste det ville bli en fight, sier Lars Arne Nilsen.

Ingen drømmestart for Fevang

Det visste også fungerende hovedtrener for Sandefjord, Geir Ludvig Fevang. Assistenten ble forfremmet da Magnus Powell og klubben ble enige om å avslutte samarbeidet onsdag - etter bare seks seriekamper .

– Det ble som jeg trodde. Brann slipper til lite, og er vanskelig å spille mot. Kampen kom inn i deres spor. Mot et så godt lag må du være konsentrert hele veien - men det glapp i én situasjon, sier Fevang til VG.

Han vil ikke si allverden om hva som førte til Powells avgang. Det ønsker heller ikke midtbanespiller Erik Mjelde. Det som er sikkert, er at Powell ikke fant helt ut av det, hverken med spillerne eller Sandefjords sportsplan-nedfelte trebackslinje.

Ber klubben ta seg tid

– Jeg synes det er litt rart hvordan man snakker mye om at man som trener eller spiller bare behersker den eller den formasjonen. Det er fotball det dreier seg om, og små nyanser. Vi valgte tre bak nå fordi det er det vi har øvd mest på, som vi følte oss tryggest på og for å forsøke å finne tilbake til oss selv, sier Fevang.

Uten de rette trenerpapirene har han dispensasjon til å lede klubben i 60 dager. Nå håper han Sandefjord tar seg god til til å finne en ny sjef.

– Ikke for at jeg skal lede laget lengst mulig, men fordi det er viktig for oss nå å få inn rett mann - eller dame.