KRITISK: Kjetil Rekdal. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Rekdal mener dommerne har gjort for mange feil – se de omdiskuterte situasjonene her

Publisert: 24.04.18 17:48

FOTBALL 2018-04-24T15:48:31Z

Dommersjef Terje Hauge gir egen stab terningkast 5. «For mange opplagte situasjoner som ikke blir tatt», mener imidlertid Kjetil Rekdal.

VG har plukket ut åtte omdiskuterte situasjoner fra de første seks rundene. Scroll ned for å se dem!

Mandag kveld gjestet dommersjef Terje Hauge Eurosport-studio og ga egne undersåtter terningkast fem. Dagen derpå holder Hauge på femmeren, og peker på en rekke elementer basert på tilbakemeldingene fra dommerveilederne.

Derfor gir han ikke terningkast seks

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger på kampkontrollen, samhandlingen, flyten, bruken av fordel, offside og den fysiske formen til dommerne, sier Hauge.

– Og så er det noen åpenbare, tre-fire, kanskje fem feilaktige som har vært med på å påvirke kamputfallet og som gjør at det ikke blir toppkarakter, konkluderer han.

– Er det innenfor med fem kampavgjørende feil på de første seks rundene?

– Det er innenfor i den forstand at vi jobber hver dag for at vi ikke skal avgjøre kamper. Det er det ingen dommere som vil, og vi jobber veldig seriøst med å unngå å komme opp i slike situasjoner. Dette er helt normalt, og jeg slapper av. De tilbakemeldingene vi har, er at alle er i flytsonen, og så har det kommet noen enkelthendelser.

Ekspertene uenig

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg mente tre var det riktige terningkastet , og TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Hauges femmer burde ha vært «ett eller to knepp ned» ut fra det han har sett.

– En dommer kan dømme prikkfritt i 92 minutter, men gjør du en feil da, er det den som huskes. Vi eksperter henger oss opp i de kampavgjørende situasjonene, men det er ingen tvil om at det har vært et par direkte avgjørende avgjørelser, sier han overfor VG.

Kjetil Rekdal , Eurosport-ekspert og tidligere trener og spiller, vil heller ikke trille terningen fordi han ikke har sett alle kampene, men virker ikke veldig imponert.

– Hva tenker du om dommernes prestasjon så langt i Eliteserien 2018?

– Det er for mange feil. For mange opplagte situasjoner som ikke blir tatt, og det påvirker resultatet. Der må treffprosenten opp, sier Kjetil Rekdal til VG, og ramser opp:

– Du har søndag der Molde ville ha straffe mot Vålerenga, Molde-Lillestrøm (LSK ville ha straffe), Glimt-Rosenborg (Glimt ville ha straffe), Odd-Rosenborg (RBK ville ha straffe), Kristiansund-Lillestrøm (LSK ville ha straffe). Straffespark som skulle ha vært gitt ...

Han har forståelse for at dommerne er i en krevende posisjon og at fotballens stadige utvikling og økende tempo gjør oppgaven til den vanligvis svartkledde mannen vanskelig, men mener dommerstaben må ta tak i seg selv.

– Det handler om posisjonering, fotballforståelse og å skaffe seg et utgangspunkt som gjør at du ser mer og bedre, sier Rekdal.

Han mener også at dommerne bør få hjelp i form av videodømming.

– Det hadde hjulpet med å ta bort en del av feilene i situasjonene som er matchavgjørende. Det er ikke slik at vi er plaget av skandaler og kontroversen for ofte, men det burde ha vært bedre i år, sier den tidligere Enga-treneren.

Så hvor har det gått galt for dommerne i årets eliteserie? Vi tar en titt på noen av de omdiskuterte situasjonene.

Vålerenga – Molde 0–0, runde 6 den 22. april

På stillingen 0–0 går Eirik Hestad i bakken. Dommeren blåser ... Gult kort for filming, noe dommer Hafsås selv erkjente at var en feil avgjørelse i etterkant .

Lillestrøm – Ranheim 0–1, runde 6 den 22. april

Skulle Lillestrøm hatt straffe? Og hva med Ranheim? Ta en titt og vurder selv:

Sarpsborg – Brann 1–2, runde 5 den 15. april

Med under fem minutter igjen av ordinær tid blåser dommeren straffe etter denne situasjonen. I billigste laget, men «heldigvis» ikke matchavgjørende. Schwarz skjøt langt utenfor.

Bodø/Glimt – Rosenborg 0–1, runde 5 den 16. april

RBK i ferd med å dra i land en 1–0-seier borte mot Glimt, men så skjer dette. Trønderne heldige som slapp unna uten straffe imot helt på tampen av kampen.

Sandefjord – Stabæk 1–1, runde 4 den 8. april

Ola Brynhildsen er nok ikke fornøyd med egen prestasjon her, men ble han hektet i avslutningen? Hendelsen skjedde på stillingen 1–1 og med cirka kvarteret igjen, overtid inkludert. Vurder selv!

Odd – Rosenborg 1–1, runde 3 den 2. april

Helland går i bakken i duell med Jone Samuelsen på overtid av 1. omgang, men det er sistnevnte som får frispark. Stillingen var da 0–0, og det endte til slutt 1–1.

Kristiansund - Lillestrøm 2–1, runde 3 den 2. april

Tidlig i kampen og på stillingen 0–0 tar Lehne Olsen telling for LSK. Straffe? Nei, mente dommeren. Enig?

Molde - Sandefjord 5–0, runde 1 den 11. mars

Ingen matchavgjørende situasjon, men gjorde dommer riktig da dette endte med gult kort? Døm selv:

