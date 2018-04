RØD JUBEL: Her feirer Brann-kaptein Vito Wormgoor sitt vinnermål mot Sarpsborg sammen med Gilli Rólantsson. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Eksperter tror Brann kan vinne gull: – Hvorfor ikke?

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 25.04.18 12:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-25T10:39:03Z

«Gullet ska hem», sang fansen på Brann Stadion da laget inntok tabelltoppen i helgen. Den tanken er ikke helt fjern, mener de som følger Lars Arne Nilsens mannskap tettest.

– Det blir for dumt å holde på med den historien om at vi bergensere er idioter som tror på gull, at vi tar av og så videre. Alle ser at dette er et godt fotballag som hører hjemme i toppen, og jeg er sikker på at de kommer til å henge med der lenge, sier Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer.

– Så du tror at det kan gå, at Brann kan ta seriegull i 2018?

– Hvorfor ikke? De leder serien nå, de har et greit program frem til sommeren, de er favoritter i de neste fem-seks kampene, de har flyt, og de slipper til ekstremt få sjanser. Det siste er kanskje det viktigste. Forsvaret er det som gjør at du vinner serien, sier Pamer før onsdagens bortekamp mot Ranheim .

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid)

«Drøy» statistikk

Etter fem kamper leder Brann serien med én kamp mindre spilt enn de fleste, og kun to innslupne mål – som attpåtil har kommet etter to tabber i form av et Bismar Acosta-selvmål og svakt keeperspill av Samuel Sahin-Radlinger .

På de fire første rundene fikk Brann kun åtte avslutninger imot seg. En «ganske drøy» statistikk, mener Anders Pamer, som får støtte i Brann-optimismen av den tidligere klubbhelten Erik Huseklepp.

– Brann kan vinne gull. Så lenge de ligger der oppe, er de en gullkandidat. Men jeg tror nok RBK blir for sterke, sier 33-åringen som nå kombinerer spill for Åsane i OBOS-ligaen med Brann-synsing for Bergens Tidende.

Bedre enn sølvlaget

Huseklepp var en del av det nyopprykkede Brann-laget som tok sølv i 2016. Han mener Lars Arne Nilsens 2018-versjon er bedre enn medaljelaget fra to sesonger tilbake.

Siden den gang har Brann-laget beholdt grunnstammen, men fornyet seg i noen viktige posisjoner: Ut med keeper Piotr Leciejewski, høyreback Amin Nouri, midtstopper Vadim Demidov og angriper Erik Huseklepp – og inn med den spillende, tyske keeperen Sahin-Radlinger, midtstopper Vito Wormgoor og Sogndal-importene Taijo Teniste og Gilbert Koomson.

– De er styrket fra sølvlaget. Troppen er mye jevnere besatt, og de er ikke like sårbare for skader, sier Huseklepp.

– Nå har dessuten Nilsen vært der i flere år. Han har satt sitt preg på laget, systemet er enda mer innarbeidet, de har utviklet spillet sitt og er bedre med ball enn det vi var. Det er nok hovednøkkelen, mener gullvinneren fra 2007.

Fredheim: – Kan ikke se for meg at de kollapser

Med 13 poeng på fem kamper har Brann kommet enda bedre i gang enn både sølvsesongen 2016 (åtte poeng) og gullsesongen 2007 (ti poeng).

– Vi er ikke så bortskjemt med stabile lag i toppen her i Bergen, men dette er et topplag det går an å tro på. Dette begynner å ligne på noe, sier en optimistisk Anders Pamer.

Det er ikke bare bergenserne selv som lanserer Brann som en troverdig gullkandidat. Det gjør også Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim, som er overrasket over hvor solide Brann ser ut.

– Litt til min egen forbauselse, så synes jeg faktisk Brann ser ut som et lag som kan utfordre om tittelen hele veien, og ta gullet gullet til slutt. Det tror jeg faktisk på, sier han.

Fredheim er spesielt imponert over hvordan Brann har «glefset tak i» bortekampene mot to andre medaljekandidater, Strømsgodset og Sarpsborg, oppgjør der de tidligere gikk mer defensivt og forsiktig til verks.

– De har utviklet spillet sitt og er tydeligvis enormt godt trent. Det er et veldig voksent fotballag med rutine og fysikk, som vinner krigekamper. Jeg kan ikke se for meg at de plutselig kollapser, sier kommentatoren, som også synes Rosenborg har vist bekymringsfulle tendenser.

– Hva er det egentlig med RBK? Med unntak av seieren mot Molde har alle de andre kampene vært høyst middelmådige. Det er noe dødt, tungt og uinspirert over det de foretar seg, mener Fredheim.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

SK Brann