PÅ GLATTISEN: Øyvind Alsaker, her hjemme på Sofiemyr i Oslo i august før Premier League-starten. Foto: Odin Jæger

TV 2-profilens skitur endte i ambulanse - måtte stå over Premier League-toppkamp

FOTBALL 2019-01-08T10:58:18Z

Dagen før han skulle kommentere toppoppgjøret mellom Manchester City og Liverpool skulle TV 2-profil Øyvind Alsaker (53) ut på skitur. Det endte med brukket ribbein, tur i ambulanse og avlyst tur til England.

Publisert: 08.01.19 11:58 Oppdatert: 08.01.19 12:31

– Det går bra. Det er bare kjedelig når det skjer rett før den storkampen , sier Alsaker til VG.

Planen var bare å gå en liten skitur på Østre Greverud, men så langt kom aldri Premier League -kommentatoren. På vei fra bilen til skisporet skled Alsaker skikkelig på det han beskriver som «klink hålke» og endte opp ryggen med brukket ribbein.

– Jeg lettet skikkelig, landet med et brak på ryggen og kom meg ingen vei. Så ble jeg plukket opp av ambulanse og kjørt på legevakt og akuttmottak. Der fikk jeg morfin og hele pakken mens de sjekket at det ikke var noe punktert lunge eller verre som krever behandling.

– Som alltid med slike ulykker var det et sekund med uoppmerksomhet. Kanskje jeg tenkte på storkampen som skulle spilles dagen etter.

Han skulle etter planen reise til Manchester for å kommentere toppkampen. Det gikk derimot ikke. Dermed ble Simen Stamsø Møller kalt inn som hastevikar som kommentator under storoppgjøret, som endte med City-seier over Liverpool .

Heller ikke Stamsø Møller var 100 prosent frisk. Han sliter fortsatt med et betent øye etter å ha fått en tennisball midt i planeten før jul.

I TV 2s podkast B-laget spøkte kollegene Stamsø Møller, Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen om uhellet.

– Når man faller og slår noen ribbein eller et eller annet på hålken, da begynner Alsaker å dra på årene, sier Jesper Mathisen.

Det humrer Alsaker over, som sier han ser humoren i hendelsen.

– Ja, ja, herregud. Men jeg hadde nok ikke like mye humor på det på torsdag. Ungdommen må få lov å kose seg på veteranens bekostning.

Men det blir ikke noe langvarig sykeopphold, skal man tro kommentatoren. Allerede førstkommende søndag kan det blir aktuelt for Alsaker å kommentere Ole Gunnar Solskjærs første skikkelige test som Manchester United-trener, når de gjester Tottenham på Wembley.

– Jeg ser an søndagskampen som kommer, sier han og innrømmer at det gjør litt vondt å puste.

– Og er det vondt å puste er det vel vondt å skrike også, avslutter han spøkefullt.