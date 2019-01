BØTTER INN: Marcus Rashford (t.v.) har scoret i fire strake Premier League-kamper på rad under Ole Gunnar Solskjær. Dette bildet er fra kampen mot Tottenham. Foto: Tom Purslow / Manchester United

Solskjær hyller Rashford: Kanskje den beste spissen i Premier League

FOTBALL 2019-01-19T19:03:12Z

MANCHESTER (VG) Spissjuvelen Marcus Rashford (21) har vært i fyr og flamme etter at Ole Gunnar Solskjær (45) tok over som midlertidig Manchester United-manager.

Unggutten hadde bare scoret fire mål på sine siste 22 kamper i Premier League før Solskjær tok over. Siden har Rashford, under ledelse av en tidligere målsnik, scoret fem mål på seks seriekamper fra start.

Uniteds fotrappe og effektive nummer 10 har også henvist klubbens nest dyreste signering gjennom tidene, den belgiske stjernen Romelu Lukaku, til en plass på benken.

Den gode Rashford-formen førte til spørsmål om hvorvidt 21-åringen, som allerede i så ung alder feiret sin 150. kamp for klubben, akkurat nå er den aller beste spissen i Premier League.

– Man kan argumentere for mange spisser, men jeg er glad for at han er på laget mitt. Harry Kane er skadet nå, så det gjør at det kanskje er en sjanse for at han er den beste for øyeblikket, sier Solskjær etter 2–1-seieren over Brighton .

– Han har roet seg ned

I en alder av 21 år og 80 dager ble Rashford lørdag ettermiddag den yngste Manchester United-spilleren noensinne til å score i fire strake Premier League-kamper. Det ble gjort på stilfullt vis: Spissen driblet seg inn fra venstre, lurte en Brighton-spiller og plasserte ballen vakkert i lengste kryss.

– Det var en vidunderlig avslutning, måtte Brighton-manager Chris Hughton innrømme etter kampen, mens Solskjær er mest opptatt av å fremheve noen andre sider ved Rashford.

– Ingen slår ham på arbeidsfrekvens. Ingen slår ham på holdninger. Og for øyeblikket har han veldig stor selvtillit foran mål. Han avslutter, prøver å skyte, tenker seg ikke om to ganger og setter opp sjanser for medspillerne, sier Solskjær.

Ifølge nordmannen har Rashford aldri vært bedre.

– Han spiller den beste fotballen i karrieren sin, sier Solskjær og forteller at stjerneskuddet spesielt har jobbet mye med avslutningene sine.

– Han har roet set ned foran mål, er veldig sikker og trener på det hele tiden.

Det er ingen tvil om at trenerbyttet har satt fart på prestasjonene til Rashford, selv om det hører med til historien at han leverte noen gode prestasjoner på tampen av Mourinhos tid.

På 14 seriekamper under Mourinho denne sesongen leverte Rashford tre mål på 850 minutter fordelt over 14 kamper. Et snitt på 283,3 minutter per mål. Etter Solskjærs ankomst har snittet blitt til 101,2 minutter per mål takket være fem fulltreffere på seks kamper.

Rashford har selv gitt uttrykk for at han trives med å jobbe med Solskjær, som da han publiserte et humørfylt Instagram-bilde fra Dubai med en billedtekst om at nordmannen fortalte historien om sitt berømte vinnermål i Champions League-finalen i 1999.

Den andre målscoreren for United mot Brighton var Paul Pogba, som skremte Old Trafford-publikumet med sin karakteristiske tripping i oppløpet til straffesparket.

– Han har scoret noen mål på den måten, så hvis han er komfortabel med det, og ballen går i mål … Jeg ville ikke gjort det på den måten, men måten han skyter på, er bra nok, sier Solskjær etter sin syvende strake seier som Manchester United-manager.